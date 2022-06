Het had een bijzonder mooie dag kunnen worden voor Haas, maar na een uitstekende kwalificatie moest teambaas Günther Steiner in Canada toezien hoe zijn team opnieuw geen punten wist te pakken.

De uitgangspositie van Haas was uitzonderlijk goed, met Kevin Magnussen en Mick Schumacher op de derde startrij van de grid na een prima kwalificatie op het opdrogende Circuit Gilles Villeneuve. Het ging echter al snel fout: Magnussen had schade aan de voorvleugel en kreeg daarvoor de zwarte vlag met oranje stip en moest dus binnenkomen om de voorvleugel te vervangen.

Niet veel later ging het ook fout voor Schumacher. Hij lag zevende toen hij met motorproblemen kampte en moest zijn Haas al na twintig ronden naast de baan parkeren. Het moest toen komen van Magnussen, maar mede door een slechte strategie van het team – hij reed met vijftig ronden oude harde banden en maakte geen extra pitstop tijdens de safetycar – eindigde hij ruim buiten de punten op de zeventiende plek.

Dat Magnussen verplicht binnen moest komen om de voorvleugel te vervangen, begrijpt hij niet. “Het stelde niets voor”, meent de Deen. “De auto reed perfect en het had geen effect op de auto. Dit is normaal, je moet in staat zijn om de race met wat schade te finishen”, vindt Magnussen. “We konden terugkomen, maar wij moesten een pitstop maken en toen kwam er een virtuele safetycar en maakte de rest een pitstop. Het is frustrerend, dit is alweer de vierde race op rij dat we geen punten hebben gescoord”, baalt hij.

Schumacher is uiteraard teleurgesteld door de uitvalbeurt vanaf de zevende plek, maar kijkt vooral naar de positieve kanten van het verhaal. “We hadden tot dat moment een goede race”, blikt hij terug. “Het gevoel in de auto was geweldig en de pace was ook niet eens zo slecht. Onze snelheid gisteren en vandaag was sterk. Ik heb het gevoel dat we een taart gebakken hebben, maar vergeten zijn om er glazuur op te doen.”

Foto: Motorsport Images