Vasseur: ‘Fabrieken mogelijk langer gesloten om kosten te drukken’

Frederic Vasseur zegt dat een verlengde sluiting van de fabrieken tot de mogelijkheden behoort. Volgens de Alfa Romeo-teambaas kunnen de teams op die manier geld besparen in onzekere tijden. “Ik hoop dat we medio april een beter idee hebben van hoe de situatie tijdens de rest van het jaar zal zijn zodat we op basis daarvan beslissingen kunnen nemen.”

Door het annuleren of schrappen van de eerste acht races van het seizoen besloot de Formule 1 de zomerstop naar maart en april te verplaatsen. De ‘zomerbreak’ werd ook met een week verlengd tot drie weken. Op die manier creëert de Formule 1 ruimte om in de zomer races in te halen.

Hoewel de shutdown ‘maar’ drie weken moet duren, overweegt Frederic Vasseur de fabriek van zijn team langer gesloten te houden. “Een van de beslissingen om de kosten drastisch terug te brengen kan zijn om de sluiting van de fabrieken te verlengen”, legt Vasseur uit aan Motorsport.com.

De Alfa Romeo-teambaas zegt dat de teams nood hebben aan duidelijkheid. “Ik hoop dat we medio april een beter idee hebben van hoe de situatie tijdens de rest van het jaar zal zijn zodat we op basis daarvan beslissingen kunnen nemen.”

Voorlopig staat de seizoenstart gepland op 14 juni in Canada. Of de race in Montréal doorgaat, lijkt momenteel echter onwaarschijnlijk. De teams lopen daardoor veel inkomsten mis. “Het is moeilijk om op dit moment een goed beeld te krijgen van hoe de situatie straks is en hoe het seizoen eruit komt te zien”, gaat Vasseur verder. “Het is daarom ook lastig om in te schatten hoe groot de impact op het team precies zal zijn. Maar we moeten proactief zijn. We werken aan verschillende plannen. We proberen een plan B te hebben en een plan C. En zo gaan we het hele alfabet af”, besluit Vasseur.

