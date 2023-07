Frédéric Vasseur denkt dat Ferrari onnodig voorzichtig deed tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Fransman oordeelt dat zijn team te bang was voor te veel bandenslijtage, zo vertelt hij aan Motorsport.com.

Ferrari begon aan de Grand Prix van Groot-Brittannië vanaf een veelbelovende vierde en vijfde plek. Door een opvallend vroege stop van Charles Leclerc, een onfortuinlijk getimede safety car en een sterke prestatie van de concurrentie zakten de Ferrari’s uiteindelijk terug naar achterin de top tien. “We kunnen niet tevreden zijn met plek negen en tien”, erkent Vasseur dan ook.

Het grootste probleem zit hem volgens Vasseur in de houding over de bandenslijtage. Leclerc ging eerder naar binnen dan George Russell, met wie hij in gevecht was, ook al reed Leclerc op de mediums en Russell op de softs. “We moeten nu goed kijken naar het hele weekend, niet alleen naar de race”, oordeelt de teambaas. “Op vrijdag deden we geen lange stint, alleen maar met de zachte compound, en Charles stond natuurlijk in de garage. We waren te bang voor bandenslijtage. Op zondag waren we ook te voorzichtig met het managen van de banden, daardoor gaven we niet alles. We hadden absoluut meer kunnen pushen. Maar na de race is het natuurlijk makkelijk praten.”

Toch ziet Vasseur ook wel wat positieve punten aan het weekend, al erkent hij dat er nog ruimte voor verbetering is. “Het klinkt raar om te zeggen dat we goed werk leverden met deze uitslag. Maar ik denk nu wel dat we veel van de slijtageproblemen op hebben weten te lossen, dat was aan het begin van het seizoen ons grootste probleem. We waren misschien langzamer dan de Mercedes, maar we deden de slijtage wel goed. De auto is misschien wat te onregelmatig als het op snelheid aankomt. Ik denk wel dat we wat meer moeite met de wind hadden dan de rest. Dat is wel een van de karakteristieken van de auto.”

Bekijk hieronder hoe de beide Ferrari-coureurs moeite hadden met de concurrentie

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine komt deze week uit, maar je kan hem nu alvast online bestellen (gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, verslag ter plaatse, exclusieve interviews en prachtige beelden. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland.