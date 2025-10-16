Ondanks een tegenvallend seizoen voor Ferrari blijft teambaas Frédéric Vasseur positief over de samenwerking met Lewis Hamilton. Volgens de Fransman vindt de Brit steeds beter zijn plek binnen het team en begint hij ook meer snelheid te vinden in de SF-25.

Hamilton beleeft in 2025 zijn debuutjaar bij Ferrari, na een lange periode bij Mercedes. De overstap verloopt niet zonder hobbels: het seizoen is tot nu toe stroef verlopen. Toch zag Vasseur rond het raceweekend in Spanje een duidelijke ommekeer bij Hamilton. “Ik zou zeggen dat hij rond Barcelona echt sterker werd. Hij voelt zich steeds meer thuis in het team”, aldus de teambaas tegenover The Athletic.

LEES OOK: Aston Martin onthult unieke ‘wetenschap-livery’ voor GP Verenigde Staten

Ferrari is dit jaar het enige team in de top vier van het constructeurskampioenschap dat nog geen overwinning heeft geboekt. Het team en de SF-25 maakten in meerdere races zowel strategisch als technisch fouten. Toch ziet Vasseur geen reden tot paniek. “Lewis kwam binnen met enorme verwachtingen en motivatie”, legt hij uit. “In het begin was het – zoals we in het Frans zeggen – tout neuf: alles is nog mooi en nieuw. Dan moet je soms even relativeren en de rust terugvinden.”

Stap voor stap

Ferrari staat momenteel derde in het constructeurskampioenschap met 298 punten, gevolgd door Red Bull met 290 punten. Het team hoopt de tweede plek te veroveren van concurrent Mercedes, dat met 325 punten een voorsprong van 27 punten heeft. Vasseur erkent dat Ferrari nog altijd stappen moet zetten en ziet dat Mercedes op bepaalde vlakken sterker is. “Zij doen sommige dingen beter, maar wij zijn op andere gebieden weer in het voordeel. Het is nu zaak om alles op één lijn te krijgen. We moeten ons stap voor stap blijven verbeteren.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.