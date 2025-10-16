Aston Martin heeft voor de Grand Prix van de Verenigde Staten een bijzondere livery gepresenteerd. Het gaat om een eenmalig ontwerp, geïnspireerd op wetenschap. Daarmee zet het team de ‘onzichtbare’ innovaties achter de Formule 1 in de schijnwerpers.

Het ontwerp bevat wetenschappelijke formules en grafische elementen. Deze verwijzen naar de technologische samenwerking met titelsponsor Aramco. Aston Martin wil met het ontwerp erkenning geven aan de mensen achter de schermen. Ingenieurs, chemici en onderzoekers die dagelijks bijdragen aan prestaties op en naast de baan.

Teambaas Andy Cowell noemt de speciale livery een mijlpaal: “De Grand Prix van de Verenigde Staten markeert onze eerste livery-takeover met Aramco. Samen brengen we wetenschap, innovatie en de mensen die de auto tot leven brengen onder de aandacht.” De onthulling komt op een symbolisch moment. In aanloop naar de nieuwe reglementen van 2026, waarin onder meer 100% duurzame brandstoffen worden geïntroduceerd, neemt de focus op innovatie toe. Aramco speelt daarbij een steeds grotere rol binnen de technische ontwikkelingen van Aston Martin.

Bekijk de wetenschap-livery hier:

