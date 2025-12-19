Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur geeft toe dat hij de omvang van de overstap voor Lewis Hamilton heeft onderschat. De zevenvoudig wereldkampioen beleefde een teleurstellend eerste seizoen in het Ferrari-rood, en volgens de Fransman had dat vooral te maken met gewenning. ‘Hij zat natuurlijk twintig jaar bij Mercedes’, legt Vasseur uit.

Lewis Hamilton heeft zijn eerste seizoen in het Ferrari-rood afgesloten zonder een tripje naar het podium. Afgezien van succes tijdens de sprintraces, eindigde de Brit geen enkele keer op het ereschavot. De verwachtingen waren hooggespannen voor de zevenvoudig wereldkampioen aan het begin van zijn Scuderia-avontuur, en ook teambaas Frédéric Vasseur geeft toe dat hij de verandering voor Hamiton had onderschat.

“Ik denk dat het moeilijk was voor Lewis. Gezien de twintig jaar die hij bij Mercedes en McLaren – dat toen nog verbonden was aan Mercedes – heeft doorgebracht, heeft hij een enorme verandering meegemaakt. Persoonlijk heb ik de omvang van de verandering onderschat”, geeft Vasseur eerlijk toe aan de Italiaanse tak van Motorsport.com.

Volgens de Fransman was ‘alles anders’ voor Hamilton bij Ferrari, waardoor hij niet op de top van zijn kunnen kon presteren. Hierdoor verloor de Brit al gauw een paar honderdsten van een seconden tijdens kwalificaties. “En in Q2 in Abu Dhabi zat er een tiende tussen de vijfde en de vijftiende startplaats”, legt Vasseur uit waarom de zevenvoudig wereldkampioen al in Q1 eruit lag op het Yas Marina Circuit. “Ik denk daarnaast ook aan Boedapest, waar Charles in Q2 een tiende sneller was dan Lewis (die zich als elfde kwalificeerde, red.), maar uiteindelijk de pole position veroverde. Dat is geen excuus, het doel is om voor iedereen te eindigen, maar als je alles analyseert, hebben we het echt over details.”

