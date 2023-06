Frederic Vasseur wil zich niet bezighouden met geruchten over de contracten van coureurs. Tegen verschillende media zegt de Ferrari-teambaas dat hij zich liever richt op het verbeteren van de auto.

De afgelopen tijd is er veel gespeculeerd over de contracten bij Ferrari. Hoewel Carlos Sainz en Charles Leclerc allebei nog een contract hebben tot en met eind volgend jaar, doken er geruchten op dat het team zou azen op Lewis Hamilton. Deze berichten werden consequent weggewuifd door zowel Ferrari als Mercedes.

Geruchten afleiding voor Vasseur

Volgens Vasseur leiden al deze geruchten ook af van waar het team eigenlijk op gefocust hoort te zijn. “We hebben nu genoeg te doen wat betreft de ontwikkeling van de auto. De coureurs, daar hebben we het later wel eens over. Ik zie het nu race voor race aan. Mijn focus ligt op de eerstvolgende. Ik kan moeilijk voorspellen waar we over zes maanden staan wat betreft de ontwikkeling.”

Na zeven races staat Ferrari vierde bij de constructeurs. Rivaal Mercedes heeft met recente upgrades een duidelijke stap naar voren gezet ten opzichte van de concurrentie. Veel ruimte dus om goed te maken voor Ferrari. “We moeten realistisch blijven”, vervolgt Vasseur. “Maar je weet nooit wat er kan gebeuren. We hebben geen idee wat het juiste traject voor de ontwikkeling blijkt te zijn. We blijven nu gewoon gefocust op wat er op de baan gebeurt.”

