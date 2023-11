Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft uitleg gegeven over de problemen bij Charles Leclerc. Volgens de Fransman was er absoluut niets wat Leclerc kon doen om zijn uitvalbeurt in Brazilië te voorkomen.

De Grand Prix van Brazilië was voor Charles Leclerc bijzonder snel voorbij. De Monegask raakte tijdens de formatieronde de hydraulische systemen in zijn auto kwijt. Daardoor verloor hij de controle en belandde hij in de muur nog voordat de race goed en wel was begonnen.

De exacte aard van het probleem heeft het team nog niet helemaal door. “Het is erg frustrerend, voor Charles en de rest van het team”, vertelt teambaas Frédéric Vasseur aan de verzamelde media. “Het was een probleem met het systeem van de auto. Dat systeem zette de hydrauliek en de motor automatisch uit. We weten nog niet waar dat door kwam, want de auto is nog niet terug, maar het was meer dan alleen een elektronisch probleem. Hij zette de auto uit en weer aan, maar dertig meter verder was het probleem er meteen weer. Je hebt dan ook geen besturing of versnellingsbak meer.”

Vasseur verwerpt ook de beschuldiging dat Leclerc zelf iets anders had moeten doen. “Charles kon hier absoluut niets aan doen. Iemand wees me erop dat ze op social media lopen te klagen over Charles. Maar zonder versnellingsbak of stuurbekrachtiging kan je zelf niets meer.”

Toch probeert Vasseur er ook een positieve les uit te trekken. “Onze snelheid was dit weekend best prima. Het is een gemiste kans, want we liepen net een beetje in op Mercedes. Met Charles op de eerste startrij had het nog beter kunnen zijn. Maar we hebben nog twee kansen, Vegas en Abu Dhabi. Vegas kan nog best chaotisch worden en als we dan dezelfde snelheid hebben als dit weekend en Mercedes dezelfde snelheid heeft als dit weekend, dan hebben we daar nog een mogelijkheid om hen in te halen.”

