Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur blikt terug op een zwaar weekend voor het Italiaanse team. Tijdens de Grand Prix van São Paulo haalden zowel Charles Leclerc als Lewis Hamilton de finish niet. Hierdoor is Ferrari teruggevallen van de tweede naar de vierde plaats in het constructeurskampioenschap.

Tijdens de Grand Prix van São Paulo was Hamiltons race eigenlijk al in de eerste ronde voorbij. De Brit zat vlak achter Franco Colapinto, maar bewoog te laat uit de slipstream van de Alpine, waardoor zijn voorvleugel beschadigde en onder zijn auto terechtkwam. De zevenvoudig wereldkampioen reed nog even door met de schade, maar het team besloot hem in ronde 39 uit de race te halen. Charles Leclercs race eindigde kort na de herstart, toen Andrea Kimi Antonelli werd geraakt door Oscar Piastri en in de eerste bocht spinde. De tollende Mercedes raakte het linker voorwiel van de Ferrari, waardoor het volledig vernield werd.

Vasseur erkent dat de dubbele uitvalbeurt van zijn coureurs zwaar aanvoelde: “Het was een moeilijk weekend. Ik had het gevoel dat we met Charles op een goede plek zaten, dat hij een sterke start en herstart had, en dat we nu de volle prijs betalen voor de crash tussen Antonelli en Piastri.” Over de schuldvraag zei hij: “Het kan me niet schelen wie er verantwoordelijk is tussen Piastri en Antonelli, maar duidelijk is dat het niet Charles was.” Vasseur benadrukte dat Leclerc in een positie zat om te strijden voor de overwinning of minstens het podium: “Hij had kunnen vechten voor de eerste plek, of in ieder geval voor het podium.”

Dubbele straf

“Als ik een positieve kant van het weekend moet benoemen, is dat het sterke tempo in de kwalificatie en het herstel tijdens de race. Zelfs bij de start en de herstart bleef het team vechten, keken we naar voren in plaats van achterom. We probeerden aan te vallen en behielden een positieve houding. Dat is zeker een pluspunt, maar op dit moment in het kampioenschap ligt de focus meer op het behalen van punten dan op het benutten van potentieel.” Het puntenverlies doet volgens Vasseur extra pijn in de strijd om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap: “Het is zwaar, want in deze strijd kun je geen punten weggeven. Wanneer je punten verliest, geef je ook punten aan de concurrentie. Het is een dubbele straf, en voor ons is dat erg zwaar.”

Met de huidige stand is Mercedes koploper in de strijd om de tweede plek in het constructeurskampioenschap met 398 punten, gevolgd door Red Bull met 366 punten en Ferrari met 362 punten. Het belooft een spannende slotfase van het seizoen te worden, waarbij elke race cruciaal zal zijn in de strijd om de tweede plaats.

