Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ziet duidelijke vooruitgang in de samenwerking tussen Lewis Hamilton en Ferrari, al benadrukt hij wel meteen dat het proces nog meer tijd nodig heeft. Voorafgaand aan de GP Verenigde Staten sprak Vasseur openhartig over de ontwikkeling van de relatie tussen de zevenvoudig wereldkampioen en de Scuderia.

Sinds zijn overstap van Mercedes naar Ferrari is Lewis Hamilton bezig aan een seizoen dat nog niet de gehoopte successen heeft opgeleverd. Toch lijkt er achter de schermen een stevige vertrouwensbasis te ontstaan tussen coureur en de teamleiding van de Italiaanse renstal – iets wat volgens Vasseur cruciaal is voor succes op de lange termijn. “Ik weet dat ik hem kan vertrouwen, en hij weet dat hij mij kan vertrouwen – en dat is belangrijk”, aldus de Fransman tegenover The Athletic. “Hij weet dat ik me volledig inzet voor de prestaties van het team.”

De opmerkingen van Vasseur wijzen op een groeiende wederzijdse verstandhouding tussen Hamilton en zijn teambaas. Een solide relatie, die volgens Vasseur de basis moet vormen voor toekomstige successen. Ondanks een teleurstellend seizoen blijft Ferrari realistisch: de samenwerking met Hamilton is nog volop in ontwikkeling.

Geduld en vertrouwen

Hoewel een eerste podiumplaats voor Hamilton in het rood nog op zich laat wachten, blijft Vasseur overtuigd van de gekozen koers. Hij trekt parallellen met eerdere samenwerkingen en benadrukt het belang van een hechte band tussen coureur en team. “Lewis groeit in de structuur van het team, en het team groeit mee met hem”, zegt Vasseur. “We moeten er nu een soort mayonaise van maken – stap voor stap verbeteren.” Of die mayonaise uiteindelijk ook écht gaat binden, zal de rest van het seizoen moeten uitwijzen. Eén ding is zeker: bij Ferrari wordt er hard gewerkt aan de juiste chemie, op én naast de baan.

