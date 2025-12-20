Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur onthult dat zijn team wel degelijk overweegt om Lewis Hamilton een nieuwe race-ingenieur te geven. De Brit lag in 2025 geregeld in de clinch met ingenieur Riccardo Adami over de boordradio. Hoewel Hamilton eerder in het seizoen dit nog toeschreef aan gewenning, lijkt Ferrari potentieel de samenwerking tussen de twee alsnog te willen stopzetten.

De samenwerking tussen Lewis Hamilton en zijn race-ingenieur Riccardo Adami kwam tijdens het eerste Ferrari-seizoen van de Brit meermaals onder een vergrootglas te liggen. Zo ging het tijdens de eerste race van het jaar, de GP Australië, al mis toen Hamilton zijn kersverse race-ingenieur afkapte. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen later in het seizoen zijn relatie met Adami nog omschreef als ‘uitstekend’, sluit Frédéric Vasseur niet uit dat de samenwerking tussen de twee in 2026 toch tot een einde komt.

“We overwegen alle opties”, was het antwoord van de teambaas toen hij door het Italiaanse Corriere della Sera werd gevraagd of Adami aanblijft als de race-ingenieur van Hamilton. “We moeten onze samenwerking (tussen Hamilton en Ferrari, red.) verbeteren. Hij moet ondertussen meer uit de auto halen. Alle details zijn dan belangrijk. We moeten elkaar beter begrijpen. Aan de andere kant van de garage (bij Leclerc, red.) kennen we elkaar nu eenmaal beter. Ik moet ook beter begrijpen wat Lewis wil.”

2026

2025 was echter niet alleen voor Hamilton een zwaar seizoen. Ook Charles Leclerc kon geen overwinning pakken – de Monegask eindigde wel zeven keer op het podium – waardoor Ferrari geen enkele Grand Prix-zege kon vieren tijdens het seizoen. “De boodschap aan het einde van het jaar, maar ik denk dat we zoveel uren samen hebben doorgebracht dat we het volledig eens zijn, is dat we allemaal weten dat het seizoen niet goed was”, vertelt Vasseur eerlijk aan Sky Italy. “We hebben de tijd gehad om te bespreken waarom.”

Toch houdt de Fransman de moed erin voor volgend seizoen, wanneer de reglementen ingrijpend veranderen. “De boodschap is dat 2026 een heel ander verhaal wordt. Een nieuw chassis, nieuwe motor, nieuwe accu, nieuwe brandstof en nieuwe banden. Alles is nieuw.”

