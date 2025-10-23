Ferrari beleefde op het Circuit of the Americas in Austin ‘één van de sterkste weekenden van het seizoen’, zo concludeert teambaas Frédéric Vasseur. Een week later staat alweer de GP Mexico op het programma, en volgens de Fransman brengt vooral de hoogte van het Autódromo Hermanos Rodríguez unieke uitdagingen met zich mee. ‘Het is dit weekend belangrijk om de juiste balans te vinden’, aldus Vasseur.

Charles Leclerc kon in Austin net niet de tweede plaats uit handen van Lando Norris houden, maar toch kijkt Ferrari meer dan tevreden terug op het Amerikaanse raceweekend. Met een uiteindelijke derde plaats voor de Monegask en een vierde plaats voor teamgenoot Lewis Hamilton pakte Ferrari kostbare punten voor de constructeursstrijd met Mercedes en Red Bull. Teambaas Frédéric Vasseur bestempelt het Amerikaanse raceweekend daarom ook als ‘een van de sterkste weekenden van het seizoen’ voor de Scuderia.

Uitdagingen

“Het is belangrijk dat we dit hoge niveau van focus en vastberadenheid vasthouden voor het laatste deel van het jaar”, blikt de Fransman nu vooruit op de komende Grands Prix. De eerste op de kalender is de GP Mexico. “Mexico brengt heel andere uitdagingen met zich mee (dan Austin, red.), vooral vanwege de hoogte, die van invloed is op de koeling, de prestaties van de motor, de aerodynamica en het gedrag van de banden.” Het circuit van de Mexico, het Autódromo Hermanos Rodríguez ligt op een hoogte van 2.240 meter boven zeeniveau. Het circuit is hiermee de hoogste racebaan ten opzichte van zeeniveau van de huidige kalender.

LEES OOK: Verstappen weet wat hij moet doen in jacht op vijfde titel: ‘Perfecte weekenden rijden’

De hoogte brengt volgens Vasseur daarom ook unieke uitdagingen met zich mee. “Het is dit weekend belangrijk om de juiste balans tussen al deze factoren te vinden”, vervolgt de teambaas van Ferrari, die ook uitkijkt naar de race. “De sfeer in Mexico is altijd ongelooflijk, dankzij de energie en het enthousiasme van de fans, die het hele weekend voelbaar zijn.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.