Frédéric Vasseur is niet zo enthousiast over het idee van een nieuw Amerikaans team in de Formule 1. Naar zijn idee is een Amerikaans team helemaal niet nodig om in dat land succes te hebben. Daarbij noemt de Ferrari-teambaas Nederland als voorbeeld.

De Formule 1-wereld wacht momenteel gespannen af totdat er nieuws naar buiten komt over de toetreding van nieuwe teams. Hoewel de FIA geen duidelijke deadline heeft gepresenteerd, gaat het gerucht dat deze zomer nog een eerste aankondiging komt. Het team van Andretti wordt als de grootste kanshebber gezien. De Amerikaanse renstal heeft al de expliciete steun van FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem, maar het enthousiasme onder de huidige F1-teams is nog niet zo groot.

Zo ook bij Ferrari. Vasseur staat niet echt te springen om het Amerikaanse team welkom te heten. “Naar mijn idee hebben de huidige tien teams erg hard gewerkt toen het nog veel moeilijker was om hier te overleven. Als we nu een ander team toelaten, dan moet het wel om ontzettend goede redenen zijn. Het feit dat ze Amerikaans zijn is niet goed genoeg. We hebben al een Amerikaans team, namelijk Haas.”

De Formule 1 is gestaag aan het uitbreiden in Amerika en de toetreding van een Amerikaans team wordt dan ook als een groot pluspunt gezien. Amerikaanse interesse in de Formule 1 is historisch gezien altijd maar matig geweest. Door Drive to Survive, de nieuwe marketingstrategie van Liberty Media en het bloedstollend spannende seizoen van 2021 is dat langzaam maar zeker aan het verbeteren. Andretti – een bekende naam uit onder andere IndyCar – zou dat succes nog verder aan kunnen zwengelen. Maar Vasseur ziet dat anders.

“Wil je een land succesvol vertegenwoordigen, dan gaat het meer om de coureurs. Kijk maar naar Nederland. Het is een van de landen waar we het meeste succes ter wereld hebben op dit moment. Zij hebben geen team, zij hebben Max. We hebben nu redelijk wat succes in Amerika. Als je dat wil verbeteren dan moet je een Amerikaanse coureur hebben, niet een Amerikaans team.”

