VeeKay: ‘Mijn ergste nachtmerrie werd werkelijkheid, dit was een grote fout’

“Ik heb één fout gemaakt, maar dat was wel een grote.” Dat erkent Rinus ‘VeeKay’ van Kalmthout na afloop van zijn eerste Indy 500, waarin hij derde lag, maar door een incident in de pitstraat uiteindelijk als twintigste finishte.

VeeKay kwam in ronde 62 naar de pits, maar schoot door bij zijn pit box, schampte de pitmuur en raakte een aantal monteurs. “Ik trapte gewoon net te hard op de rem”, verhaalt hij. “Mijn binnenste voorwiel blokkeerde, en mijn ergste nachtmerrie werd werkelijkheid. Ik raakte mijn monteurs. Die jongens sloven zich dag en nacht voor me uit, dus ik zal ze allemaal mijn excuses aanbieden.”

“Ik heb één fout gemaakt, maar dat was wel een grote”, geeft hij toe. “Pitstops zijn nog altijd vrij nieuw voor me”, vervolgt de nieuwkomer in de Indycar Series, “maar dat is geen excuus.” VeeKay viel door de stop zelf al terug van de derde naar de 25ste plek, op een ronde achterstand. Hij kreeg ook nog een stop & go voor het onveilige incident. Na het inlossen daarvan lag hij 29ste, op twee ronden achterstand.

Lees ook: Indy 500: Sato wint zijn tweede ‘500’, VeeKay finisht op P20 na pitstopincident

Uiteindelijk finishte de Nederlander nog als twintigste, op één rondje van winnaar Takuma Sato. Sato, die toen VeeKay zijn rampzalige pitstop maakte nog achter hem reed. “We hadden ook gewoon een geweldige auto, die beter-en-beter werd”, zegt VeeKay, die ook na het incident in de pits nog geweldig snelle ronden reed.

“Ik heb veel geleerd, maar het waren niet allemaal fijne lessen”, blikt hij terug op zijn eerste ‘500’. “Ik wil het team graag bedanken omdat ze mij zo’n geweldige auto hebben gegeven, maar ik heb het vergooid.” De andere coureurs van Ed Carpenter Racing hadden ook een teleurstellende Indy 500: Conor Daly crashte, Ed Carpenter finishte op dertien ronden als 26ste na een botsing bij de start.

Lees ook: Wie is Rinus VeeKay, de Nederlandse tiener die de Indy 500 als vierde start?