Nyck de Vries kijkt uit naar zijn tweede F1-race als coureur van AlphaTauri, komende zondag in Saoedi-Arabië, maar realiseert zich dat er werk aan de winkel is. Bij de openingsrace van het seizoen eindigde De Vries vorige week zondag in Bahrein als veertiende, zijn teamgenoot Yuki Tsunoda als elfde.

“Ik ben erg blij dat we de eerste race achter de rug hebben en dat we nu in ons wedstrijdritme gaan komen, maar we zijn niet waar we willen zijn qua prestaties. Er is nog veel werk aan de winkel”, aldus De Vries. Volgens hem moet de auto vooral verbeteren in de lage snelheidsbochten, waar met name het circuit van Bahrein er veel van heeft.

De Vries verwacht dat de auto zondag beter tot z’n recht komt in Jeddah. “Dat circuit ligt ons beter. Alleen zit het middenveld zo ontzettend dicht op elkaar en wordt het vechten om de punten daardoor een zware strijd, want je hebt minstens vier topteams vooraan die al acht posities innemen”, aldus De Vries, doelend op Red Bull, Ferrari, Mercedes en Aston Martin. “Het wordt een uitdagin,g maar we moeten zorgen dat we de kansen die we krijgen optimaal benutten.”

Voor De Vries wordt het zijn eerste optreden in Jeddah. “Ik heb er wel heel wat keren gereden in de simulator, vorige week nog. Het lijkt erg gaaf: snel en lastig. Ik kijk eerlijk gezegd erg uit naar de uitdaging, het leren van een nieuw circuit en het weer racen.”