Tijdens het raceweekend in Zandvoort kregen fans de kans om unieke Max Verstappen-memorabilia te bemachtigen. Voor een veiling van Lymph&Co, de stichting van prins Bernhard van Oranje, stelde de viervoudig wereldkampioen zijn racehandschoenen en ondershirt beschikbaar. De gedragen attributen gingen voor duizenden euro’s onder de hamer. Naast Verstappen-items werden er ook racepakken en een replica-trofee geveild.

Volgens de website van Lymph&Co bracht de Verstappen-memorabilia flink wat geld op. Op zijn racehandschoenen werd tot 4.500 euro geboden, terwijl zijn ondershirt zelfs 6.750 euro opleverde. Het ging hierbij om kledingstukken die Verstappen tijdens de GP op Zandvoort droeg. Of de items tussentijds zijn gewassen, is niet duidelijk. Andere veilingstukken waren onder meer de racepakken van Nico Hülkenberg (5.000 euro) en Esteban Ocon (2.000 euro). Het meest kostbare item bleek een replica van de trofee van racewinnaar Oscar Piastri. Het porseleinen kunststuk ging voor 32.500 euro onder de hamer.

Lymph&Co

Naast zijn rol als mede-eigenaar van Circuit Zandvoort is Bernhard van Oranje al jarenlang de drijvende kracht achter Lymph&Co, de stichting die hij oprichtte om wetenschappelijk onderzoek naar lymfeklierkanker te financieren én om meer bewustzijn voor deze ziekte te creëren. De prins wist de ziekte zelf te overwinnen en is sindsdien zeer betrokken bij zijn stichting.

“Ongeveer één op de vijftig mensen krijgt de diagnose lymfeklierkanker,” verklaarde Bernhard eerder tegenover FORMULE 1 Magazine. “Alleen al in Nederland komen er jaarlijks zo’n 4.000 nieuwe patiënten bij, en dat aantal stijgt. Bij kinderen is dit inmiddels de derde meest voorkomende kankersoort. Wij ondersteunen wereldwijd het beste fundamentele onderzoek om tot nieuwe behandelmethoden of geneeswijzen te komen. We krijgen aanvragen vanuit de hele wereld. Iedere euro die bij ons binnenkomt, gaat naar onderzoek.”

Het ondershirt van Max Verstappen, hier nog aan het lijf van de Nederlandse Formule 1-coureur, leverde stichting Lymph&Co duizenden euro’s op (Red Bull Content Pool)

