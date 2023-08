Met de populariteit van Formule 1 groeit ook de verzamelwoede van liefhebbers en fans. Veilingplatform Catawiki speelt erop in door samen met AlphaTauri honderden spullen van het team aan te bieden. De eerste veiling is geweest, rond de Dutch GP van Zandvoort is er opnieuw een veiling online. Van wielmoer tot achtervleugel, van Verstappen-pak tot racewagens; in Italië doken we samen met F1-veilingexpert Marc Jans in een bijzondere wereld.

Het is een zomerse dinsdag, het kwik stijgt buiten tot 35 graden. Rijdend door de streek Emilia-Romagna gaan de gedachten terug naar afgelopen mei. Terwijl de mensen vandaag gebukt gaan onder verzengende hitte, is het moeilijk voor te stellen dat de regio toen grotendeels onder water stond. Zware regenval en overstromingen leidden tot enorme schade en zelfs het verlies van mensenlevens.

Waar huizen van sommige werknemers van AlphaTauri ook ten prooi vielen aan het natuurgeweld, bleef de fabriek van het team uit Faenza schadevrij. Net als de panden waarin bijvoorbeeld vele oude racewagens, onderdelen en allerhande andere memorabilia zijn opgeslagen. Dat is maar goed ook, want daardoor is al het fraais bewaard gebleven. Een selectie ervan staat op deze zomerdag uitgestald in de paint shop, de plek waar Marc Jans likkebaardend vertelt over F1-memorabilia.

Dat doet hij in een ogenschijnlijke oase van rust: op het industrieterrein aan de rand van het stadje is de hectiek van een Grand Prix-weekend even ver weg. Hier geen gebrul van motoren of gejuich van fans. In plaats daarvan klinken bij het bekijken van de items oeh’s en ah’s; genodigden halen herinneringen op en delen anekdotes.

Verborgen schatten

Jans, afkomstig uit Assen en zowel auto- als motorsportliefhebber, geniet zichtbaar. Als F1-memorabilia expert van veilingplatform Catawiki stelde hij met een team van meerdere mensen de veiling samen. Maar hoe doe je zoiets? “Het was ergens begin dit jaar”, vertelt hij, “toen ik voor het eerst bij AlphaTauri naar binnen mocht in de opslag.”

Spullen worden over het algemeen goed geadministreerd, maar verborgen schatten bleken er ook. “Overal stonden dozen”, schetst Jans. “Dan trek je soms maar gewoon iets open. En dan sta je plotseling met een racepak van Max Verstappen in handen. Of eentje van Pierre Gasly, waarvan niet bekend was dat het er nog was. Dat zijn mooie momenten, je voelt je als verzamelaar een kind in de snoepwinkel.”

Het leidde het begin in van een zoektocht naar spullen die inmiddels een collectie vormen van honderden items. Verdeeld over vijf afzonderlijke veilingen gaan ze de komende maanden onder de (digitale) hamer. De eerste veiling liep op 13 juli af, maar wie zijn hand wil leggen op een bijzonder stuk memorabilia heeft ook de komende maanden nog alle gelegenheid daartoe.

Jans: “En voor ieder is er wat wils: wielmoeren, vleugels, sidepods. Maar ook kleding, zoals pakken, schoenen en petjes, gesigneerd en al.” Dat en nog zoveel meer: een walhalla voor liefhebbers, fans en verzamelaars in alle soorten en maten. Jans was (en is) er zelf ook één. “Ik was sportfotograaf en liet wel eens foto’s door coureurs signeren. Ik verzamelde vervolgens ook andere dingen en zo groeit dat dan.”

Veilingplatform Catawiki

Van het één kwam het ander en in 2016 werd hij als kundig verzamelaar een memorabilia-expert in dienst van Catawiki. Jans stelde al meerdere veilingen samen voor het platform en ziet hoe de vraag naar F1-memorabilia is gestegen. “De sport wordt alsmaar populairder, dat merken wij ook. De reden is voor een groot deel de toegenomen aandacht, zoals door Netflix-serie Drive to Survive. Maar ook Max Verstappen leeft uiteraard: alles waar zijn naam op staat, verkoopt goed.”

Tel daarbij op dat spullen van bijvoorbeeld Sebastian Vettel het ook altijd goed doen op veilingplatform Catawiki, net als die van Pierre Gasly (Jans: ‘Die is erg populair op de Franse markt’) en het linkje met AlphaTauri en diens voorganger Toro Rosso is gelegd. Via-via kwam Jans in contact met de mensen van het Italiaanse team. “Dan ga je in gesprek, je overlegt over het aanbod van spullen en wat interessant zou kunnen zijn voor een veiling. En je gaat op zoek in de archieven; er is echt heel veel beschikbaar, prachtig.”

Tost: ‘Mooie herinneringen’

Het is geen veiling die uit nood is geboren. “Integendeel”, schudt Franz Tost het hoofd. De teambaas komt even kijken bij de uitgestalde spullen. “Voor mij heeft alles wat geveild wordt, een herinnering. En we gaan heus niet alles wegdoen uit ons archief, maar het is een prachtige mogelijkheid om een stukje geschiedenis van ons team te kunnen delen met de fans.”

Tost vertelt over een van de sidepods die verderop is opgehangen. “Ik stel me dan voor hoe zoiets straks bij mensen thuis aan de muur hangt. Dat is bijzonder.” Of er nog iets tussen zit voor hem, als afscheidscadeau nu duidelijk is dat hij na dit seizoen stopt als teambaas? Die vraag blijft onbeantwoord. “Er zijn zoveel dingen speciaal, van klein tot groot.”

Pronkstuk

Pronkstuk van de veilingen zijn uiteraard de auto’s. De STR11 uit 2016 stond voor de eerste veiling, met een door Jans geschatte opbrengst van rond de half miljoen euro. “Bijzonder, omdat het de auto is uit het jaar waarin Max naar Red Bull ging. Maar zo zijn er nog wel meer auto’s die we gaan veilen. Soms zijn kleinere dingen echter nog specialer.”

Jans wijst op een door Vettel in zijn Toro Rosso-tijd gedragen ondershirt dat iets verderop ligt, geflankeerd door zijn rijdershandschoenen. “Maar dat shirt, daar zit bloed op. Niemand weet precies waarom of waarvan.” Zijn verzamelaarshart gaat er harder van kloppen. “Mooi, hè?”

(Dit verhaal verscheen eerder in ons magazine, editie 10 van 2023)

