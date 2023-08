Via de rubriek Startnummers delen we in de zomerstop elke dag een bijzonder verhaal over een iconisch nummer uit de Formule 1: van 0 tot 99 of ergens daartussen. Vandaag startnummer 0, allesbehalve alledaags en dus bijzonder. Velen denken aan Damon Hill bij nummer 0, maar Jody Scheckter reed er ook mee.

Terwijl het overgrote deel van de F1-coureurs met nummers van 1 tot en met 99 heeft gereden, hebben slechts een paar rijders de eer gehad om met de 0 op hun bolide de baan op te gaan. Het meest recente voorbeeld was Hill, in 1993 en 1994 bij Williams.

De reden was even bijzonder als logisch, althans in die tijd. In 1992 won Nigel Mansell namelijk de wereldtitel voor Williams. Maar in plaats van zijn titel te verdedigen, maakte de Brit een onverwachte overstap naar de IndyCar-series in Amerika voor het seizoen 1993. Normaal gesproken zou de regerend wereldkampioen het nummer 1 op zijn auto hebben, maar omdat Mansell niet meer in de F1 reed, werd dit nummer niet gebruikt. Williams, als constructeurskampioen, mocht de nummers 0 en 2 gebruiken.

Tijdens een persconferentie werd Hill gevraagd naar het ongebruikelijke nummer op zijn auto. Als antwoord grapte de Williams-coureur dat hij zich nu “nul keer zo vaak onder druk gezet voelde” in vergelijking met andere coureurs.

In de jaren die volgden, werd de regelgeving omtrent startnummers veranderd. Eaardoor hebben we het nummer 0 sindsdien niet meer in de Formule 1 gezien. Hill bleek zodoende de laatste coureur tot nu toe die met het illustere nummer rondreed op een bolide.

Emerson Fittipaldi

Waar velen denken aan Damon Hill, kreeg Jody Scheckter het nummer 0 in de zeventiger jaren ook al eens op de wagen geplakt. Dat gebeurde in 1973, met een reden die vergelijkbaar was met wat decennia later rond Hill en Mansell zou spelen.

Emerson Fittipaldi werd wereldkampioen in 1972, maar hij had McLaren verlaten om zich bij het team van Lotus te voegen. Door de destijds geldende regels rondom startnummers kreeg McLaren, bij afwezigheid van de wereldkampioen, het nummer 0 toebedeeld voor een van de wagens.

Scheckter, die op dat moment een opkomende ster was in de sport, mocht ermee gaan rijden. Succes bracht het hem die paar keer allerminst. Later, in 1979, zou de Zuid-Afrikaanse coureur uiteindelijk zelf ook het wereldkampioenschap winnen, maar dan achter het stuur van een Ferrari. En niet met nummer 0.

