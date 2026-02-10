Mercedes heeft bevestigd dat Kimi Antonelli afgelopen weekend betrokken was bij een verkeersongeval in de buurt van zijn huis in San Marino. De 19-jarige coureur bleef ongedeerd bij het incident, waarbij geen andere voertuigen betrokken waren. Volgens een lokaal politierapport botste de auto – naar verluidt zijn gloednieuwe Mercedes-supercar – tegen een vangrail langs de weg. Antonelli komt vooralsnog gewoon in actie tijdens de pre-season tests in Bahrein later deze week.

Via een officiële verklaring gaf Mercedes meer duidelijkheid over de situatie. “Afgelopen zaterdagavond was Kimi (Antonelli, red.) betrokken bij een verkeersongeluk in de buurt van zijn huis in San Marino”, leest het bericht. “De politie kwam ter plaatse nadat Kimi de alarmcentrale had gebeld. Alleen zijn eigen auto was betrokken bij het incident en hoewel het voertuig schade opliep, bleef Kimi volledig ongedeerd.”

Nieuwe Mercedes-supercar

Antonelli reed vermoedelijk in de exclusieve Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+, een model waarvan wereldwijd slechts 200 exemplaren zijn gebouwd. Enkele dagen eerder poseerde de jonge Italiaan nog met zijn nieuwe bolide op de sociale media van Mercedes. “Nieuw jaar, nieuwe bedrijfswagen voor Kimi”, luidde het bijschrift. Hoe groot de schade aan de auto is, blijft onduidelijk.

Het incident heeft vooralsnog geen gevolgen voor zijn testprogramma richting het nieuwe seizoen. Antonelli is inmiddels afgereisd naar Bahrein, waar woensdag de eerste officiële pre-season test van 2026 begint. Daar wordt verwacht dat hij tijdens de middagsessie van de openingsdag direct achter het stuur van de W17 kruipt.

