Men noemt Raymond Vermeulen normaal gesproken de manager van Max Verstappen maar Vermeulen is al zoveel meer dan alleen ‘de man van de contracten’. Hij geeft leiding aan een team van inmiddels meer dan 15 mensen dat begaan is met de zakelijke en commerciële activiteiten van het Verstappen-merk.

In een exclusief gesprek met FORMULE 1 Magazine benadrukt Vermeulen maar weer eens dat alles valt of staat met het feit of Verstappen hard gaat op de baan of niet. “Het sportieve staat voorop, dat hebben we altijd gezegd en dat zal altijd zo blijven. Daarentegen is het natuurlijk wel zo dat wat Max op de baan laat zien, ook zijn impact heeft op de commerciële kant van het verhaal.”

Het team van Vermeulen is inmiddels flink uitgedijt en het boekt ook resultaat. “Ik ben ontzettend trots op het team van mensen waarmee we dit doen. En natuurlijk ben ik trots op hoe Max het doet. Dat zeggen we nu ook wel eens als we met zijn drieën zijn, Max, Jos en ik, maar ook binnen het enthousiaste Verstappen-team: wie had dit ooit gedacht.”

Foto: Peter van Egmond

In Nederland is Verstappen ongekend populair maar ook over de grens is de Nederlander uiterst geliefd. Uiteraard is er net als op de baan daarbuiten nog genoeg te winnen. “Hij doet het commercieel gezien heel goed in het Verenigd Koninkrijk, Engeland met name, Noord-Amerika… In Duitsland doet hij het ook goed en in Japan, gezien onze link met Honda. We hebben metingen gedaan en gezien waar de awareness van Max het hoogst is. De Chinese markt is inderdaad interessant, maar niet gemakkelijk om binnen te treden.”

In editie 9 van FORMULE 1 Magazine praat Raymond Vermeulen uitgebreid en openhartig over de zakelijke kant van het succesverhaal Max Verstappen. Over wel of niet interessante deals, de persoonlijke groei van Max Verstappen en over de doelen voor de toekomst: ‘The sky is the limit maar we moeten eerst die titel hebben!’