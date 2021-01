Verstappens 2020 door de lens van Peter: Spetterend Eau Rouge en brokken in Mugello

Van Melbourne naar Spielberg tot Abu Dhabi, ondanks alle corona-restricties kon FORMULE 1-fotograaf Peter van Egmond alle raceweekenden afgaan. Niet met dezelfde toegang als normaal: in de paddock was hij bijvoorbeeld niet welkom, maar toch kon Van Egmond met regelmaat mooi materiaal maken van ’s lands favoriete coureur. De komende weekenden pikken we er steeds een drietal uit met toelichting van Van Egmond.

Red Bull zorgt altijd voor vuurwerk, letterlijk. De auto schampt vaakt over de grond en dat levert in combinatie met de beroemdste bocht op Spa-Francorchamps altijd spetterende beelden op. “Eau Rouge is veelbesproken en vaak gefotografeerd, maar het is ook gewoon de mooiste plek om de snelheid van de Formule 1 te ervaren.”

“Het is bijna niet te omschrijven als je er zelf nooit hebt gestaan. De vergelijking die nog het meest in de buurt komt, is wanneer je op de rand van het perron gaat staan en een sneltrein voorbijraast. Op twee meter afstand komen de auto’s volgas door de links-rechts-combinatie heen, alsof ze op rails liggen.”

Foto: Peter van Egmond

Geluk bij een ongeluk

Italië was Max Verstappen niet goed gezind in 2020 en dat is nog een understatement. Drie keer een nul: mechanische pech in Monza, een lekke band in Imola en de crash in de eerste in Mugello Bij die laatste stond Van Egmond er met zijn neus bovenop. “Mijn verblijfplaats in Toscane was nog dichterbij het circuit dan ik dacht. Terwijl ik op woensdag de toerist wilde uithangen, kwam ik min of meer toevallig bij een achteringang van de baan terecht. De beveiliger vroeg me wat ik kwam doen, maar in plaats van me weg te sturen, zei hij dat het terrein die dag vrij toegankelijk was.”

“Alle hekken stonden inderdaad open en ik heb zelfs nog een stukje over het circuit kunnen rijden. Bij het uitkomen van de eerste bocht merkte ik in de publiekszone een goede fotolocatie op voor een mooie overzichtsfoto. Niet wetende natuurlijk dat Max Verstappen middenin het drama betrokken zou raken. Dat had ik liever niet gehad, maar als het toch gebeurt, dan heb ik er liever wel een foto van.”

Foto: Peter van Egmond

Zware delegatie in Rusland

Max Verstappen reisde dit jaar lang niet altijd in gezelschap van manager Raymond Vermeulen en Jos Verstappen naar Grands Prix, laat staan met beide tegelijk. In Sotsji was de drie-eenheid compleet, twee weken later maakte Honda bekend uit de F1 te zullen stappen. Zou het kamp-Verstappen dat in Sotsji al te horen hebben gekregen? “Ik wist dat zijn vader Jos ook naar Rusland zou komen, maar niet dat manager Raymond Vermeulen er ook bij zou zijn. Wellicht hebben zij het management van Honda wat kunnen aansporen met een mooie tweede plaats als resultaat”, aldus Van Egmond in september.