Allebei meervoudig wereldkampioen, allebei de sport verlaten en allebei weer teruggekeerd. En toch is er volgens oud-coureur David Coulthard een groot verschil tussen de comebacks van Michael Schumacher dertien jaar geleden en recenter die van Fernando Alonso.

Beiden vonden het na vele succesvolle jaren aanvankelijk welletjes, maar zowel bij Schumacher als Alonso kroop het bloed dan toch waar het niet kan gaan. Een terugkeer in de Formule 1 volgde. De Duitser, gestopt in 2006, keerde in 2010 terug in de sport. De Spanjaard gaf er na 2018 de brui aan, maar maakte in 2021 op zijn beurt een rentree.

Waar Schumacher na zijn terugkeer echter minder gretig oogde, nauwelijks succes kende en meer fouten maakte dan gedacht, is het bij Alonso juist andersom gebleken. Na eerst twee jaar in de subtop bij Alpine rijgt Alonso dit seizoen bij Aston Martin de podiumplaatsen aaneen.

Belangrijk verschil

“Dat is geen toeval”, stelt Coulthard over het verschil tussen de comebacks in de podcast Formula for success. “Toen Alonso de F1 verliet, ging hij verder in andere autosportklassen. Sportscars, Indycar, Dakar. En hij heeft nog een eigen kartbaan ook, testte daar ook zelf karts. Hij bleef zodoende in die modus van ‘coureur zijn’. En dat houdt je geest scherp.”

De Schot noemt dat een belangrijk verschil met Schumacher. “Die hield op met racen in auto’s. Hij ging juist wat in motorsport doen. Michael was ook na zijn comeback in Formule 1 nog een ongelooflijk goede coureur, maar het was allemaal niet meer wat het daarvoor was. Bij Alonso wel, door het ononderbroken doorgaan met autoracen.”

