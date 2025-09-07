Net als zaterdag mocht de inhaalrace van Formule 2-coureur Richard Verschoor in Italië er zondag zijn. Desondanks verloor de coureur van MP Motorsport opnieuw ietwat terrein in de strijd om de titel.

Verschoor moest in het middenveld starten als gevolg van een crash en code rood in de kwalificatie van afgelopen vrijdag. Net als in de sprintrace zaterdag in Monza – van P14 naar P4 – zorgde hij een dag later in de hoofdrace voor een puike inhaalrace. Ditmaal was de achtste plek zijn beloning. Het vervelende voor Verschoor is dat concurrent Leonardo Fornaroli beide dagen voor hem eindigde. Zaterdag won de Italiaan in eigen land de sprintrace, zondag eindigde hij als vijfde.

Het scheelde overigens weinig of het podium had zondag een Nederlands tintje gekregen. Rafael Villagomez bezorgde Van Amersfoort Racing namelijk bijna een derde plek. De Mexicaan moest echter genoegen nemen met P4.

Stand in kampioenschap

In het kampioenschap leidt Fornaroli met 174 punten. Browning is door zijn zege Verschoor voorbijgegaan in de stand. Hij is tweede met 153, de Nederlander volgt met 144 punten. Achter hem maken ook Jack Crawford (137) en Alex Dunne (124) nog kans op de titel. Er zijn nog drie raceweekenden te gaan in de Formule 2, te beginnen in Baku (19-21 september).

