Richard Verschoor heeft de sprintrace in Qatar op zijn naam geschreven. De Formule 2-coureur en polesitter verloor bij de start nog even de leiding in de race aan Joshua Dürksen, maar kon deze in ronde vier alweer van de Paraguayaan overnemen. De Nederlander reed vervolgens naar de winst, en pakte zo kostbare punten voor het Formule 2-kampioenschap.

Richard Verschoor is namelijk nog altijd kanshebber, samen met vier andere coureurs, om dit jaar de titel mee naar huis te nemen. Naast Verschoor eindigde alleen Alex Dunne – de huidige nummer vijf in het kampioenschap – ook in de top-vijf. Kampioenschapsleider Leonardo Fornaroli finishte de verkorte race als zesde. Jak Crawford en Luke Browning – nummers twee en drie in het kampioenschap – eindigden respectievelijk als achtste en zeventiende.

Van Hoepen

De zegerit van Verschoor op het Lusail International Circuit werd nog wel verstoord door een Safety Car, veroorzaakt door landgenoot Laurens van Hoepen. De coureur kwam in een incident met teamgenoot James Wharton terecht. Maar ook na de herstart kon Verschoor al gauw weer een gat trekken van meer dan een seconde naar de rest van het veld. Een late Safety Car, na de spin van Cian Shields, zorgde ervoor dat de race vroegtijdig eindigde.

