Richard Verschoor rijdt ook volgend seizoen in de Formule 2. De 23-jarige coureur uit Benschop keert per direct terug bij het Nederlandse team MP Motorsport, zo is vandaag officieel bekendgemaakt. De Formule 2 is de hoogste klasse onder de Formule 1. Verschoor kwam eerder, in 2021, ook al voor MP Motorsport uit. Hij reed voor dat team zowel Formule 2, Formule 3, Formule 4 als Formule Renault.

Het Nederlandse team meldt via social media dat Verschoor de laatste twee races van dit jaar ook al voor MP zal rijden. Hij vervangt de Noor Dennis Hauger. De Nederlander komt over van het Italiaanse Trident.

,,Terugkeren bij MP voelt als thuiskomen”, zegt Verschoor op de officiële website van de Formule 2. Verschoor heeft in alle seizoenen dat hij Formule 2 reed minimaal een race gewonnen. Dit seizoen won hij de hoofdrace in Baku. Volgend seizoen hoopt hij voor de titel mee te kunnen doen, geeft hij aan.

