Nadat eerder al Sergio Pérez en Franco Colapinto zich uitlieten over de wietlucht in Las Vegas, heeft nu ook Max Verstappen dat gedaan. De Nederlander bevestigde desgevraagd na de kwalificatie dat ook hij de geur tot in zijn helm kan ruiken.

Het is misschien moeilijk voor te stellen dat de coureurs de geur bespeuren tijdens het rijden. Maar de wietlucht is overal duidelijk aanwezig. Ook op straat is er als achteloze voorbijganger zowel overdag als ’s avonds namelijk niet aan te ontkomen. Dat heeft alles te maken met het feit dat marihuana gelegaliseerd is in Nevada. In die staat is het dus, net als in Nederland, legaal om op straat een joint te roken. Zowel locals als toeristen doen dat veelvuldig.

“Ik kon het vandaag best goed ruiken, ja. Het is extreem”, aldus Verstappen over de wietlucht. Hij sloot zich daarmee aan bij teamgenoot Pérez, die er donderdag na de eerste twee vrije trainingen al het een en ander over zei. Ook Williams-coureur Colapinto zei de wietgeur te ruiken. Verstappen, grappend: “Ik was best high, haha.”

