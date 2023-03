Dat hij zondag in de openingsrace van het seizoen vanaf pole position start, verbaast Max Verstappen enigszins. Dat zei de tweevoudig wereldkampioen meteen na afloop van de kwalificatiesessie in Bahrein. “Ik ben positief verrast.”

Max Verstappen, die zijn 21e pole position uit zijn loopbaan pakte, begon als grote favoriet aan het eerste weekend van het seizoen. Red Bull was tijdens de driedaagse testsessie in Bahrein vorige week duidelijk het snelste team. Toch is dit weekend van overmacht nog geen sprake. “Vrijdag had ik een moeizame start, zaterdagochtend kwam ik niet echt in mijn ritme.”

In de kwalificatie viel alles dan toch op zijn plaats. Dit tot opluchting van de Nederlander, die teamgenoot Sergio Perez voorbleef. “Het zit dicht bij elkaar, ook ‘Checo’ staat vlakbij.” De Mexicaan werd tweede, op iets meer dan een tiende van Verstappen. “Ik ben blij, ook voor het team. De auto is sterk.”

De pole betekende een mooi cadeautje voor vader Jos, die zijn 51e verjaardag vierde. Of Verstappen hem ook een zege cadeau kan doen zondag? “We zullen zien”, lachte de regerend wereldkampioen. “Gelukkig zit het met de racepace van de auto vaak wel goed.”