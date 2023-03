Het Formule 1-seizoen van 2023 gaat verder waar het vorig jaar is opgehouden. De top vier van de kwalificatie van de Grand Prix van Bahrein is precies dezelfde als de top vier van de seizoensafsluiter van vorig jaar in Abu Dhabi.

Max Verstappen start de race zondag van pole, voor teamgenoot Sergio Pérez en de beide Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Nyck de Vries kende een tegenvallende kwalificatie. De AlphaTauri-coureur was een van de eerste coureurs die onder het kunstlicht het Bahrain International Circuit opdraaiden en wist geen vuist te maken.

De Vries baalt van P19 in kwalificatie: ‘In iedere run foutje gemaakt’

Uiteindelijk eindigde hij op de negentiende plaats, op zeven tienden van teamgenoot Yuki Tsunoda die wel doorging naar Q2. Ook Logan Sargeant, Pierre Gasly, Kevin Magnussen en Oscar Piastri wisten zich niet in de top vijftien te kwalificeren en vielen dus af. Opmerkelijk genoeg scoorden Sargeant en Lando Norris precies dezelfde tijd (1:31.652), maar omdat die laatste dat als eerste deed, mocht hij door naar Q2.

Rode vlag

Meerdere coureurs hadden in deze eerste sessie last van het onderbreken van hun snelle ronde door een rode vlag. Die werd gezwaaid nadat Charles Leclerc een stuk van het spatbord van zijn rechter voorwiel verloor. “Laat me weten of alles goed is met de auto”, reageerde Leclerc direct. Hij kreeg te horen dat “alles in orde was” en hij in de volgende ronde “gewoon kon pushen”, maar het stuk carbon lag midden op het asfalt en dus werd de sessie stilgelegd.

VIDEO: Leclerc zorgt voor rode vlag in Q1 kwalificatie

In Q2 zorgde Nico Hülkenberg voor een daverende verrassing door als derde te eindigen, achter de twee Red Bulls, maar voor de twee Mercedessen. Norris vloog er dit keer wel uit, tot teleurstelling van de realistische McLaren CEO Zak Brown. “We hebben nog flink wat werk te doen, maar dat wisten we eigenlijk al toen we uit de tests kwamen. We zullen morgen ons best doen om een goede strategie uit te dokteren en wat punten te scoren.” Naast Norris vielen ook Valtteri Bottas, Guanyu Zhou, Tsunoda en Alexander Albon in deze sessie buiten de boot.

In de derde en beslissende sessie was het Verstappen die orde op zaken stelde. De wereldkampioen reed direct naar een snelle tijd en zag alleen Leclerc in de buurt komen. Het verschil bedroeg met nog twee minuten te gaan slechts een tiende van een seconde, maar Leclerc gooide de handdoek in de ring, Hij stapte uit, vermoedelijk om een set banden te sparen. Pérez maakte direct van de gelegenheid gebruik en drukte zijn RB19 voor de SF-23 van Leclerc die zo terugviel naar P3. Achter de Monegask eindigde Carlos Sainz op P4 en Fernando Alonso op P5.

Uitslag kwalificatie Grand Prix van Bahrein