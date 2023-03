De eerste kwalificatiesessie voor AlphaTauri eindigde voor Nyck de Vries zaterdag in een deceptie. De coureur uit Sneek strandde in Bahrein al in Q1 en was zeven tienden langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. De Vries start daardoor zondag teleurstellend als negentiende.

“Ik maakte in iedere run een klein foutje”, zei een schuldbewuste Nyck de Vries na afloop in een reactie bij Viaplay. “Op zich was ik oké met de eerste runs, maar in de laatste kon ik de stap naar voren niet maken.” De bandentemperatuur was niet wat het moest zijn. “De achterbanden waren niet warm genoeg.”

Met ruim 1,1 seconden achterstand op Ferrari-coureur Carlos Sainz, snelste man in het eerste deel van de kwalificatie, eindigde De Vries in eerste instantie als twintigste en dus laatste. Pierre Gasly raakte echter zijn snelste tijd kwijt door het overschrijden van track limits. Daardoor schuift De Vries een plek op: negentiende.