Yuki Tsunoda is met Visa RB afgereisd naar Suzuka voor de GP van Japan. Een thuisrace voor de jonge Japanner, die staat te popelen om zijn VCARB01 de sporen te geven. Tegelijkertijd kijkt Tsunoda met een schuin oog naar oud-collega Nyck de Vries, die vorige week met de Formule E door de straten van Tokio mocht scheuren. Dat was stiekem een beetje jaloersmakend.

Suzuka is natuurlijk een fantastisch circuit dat vaak garant staat voor mooie races. Toch had Tsunoda afgelopen week best in de schoenen van De Vries willen staan. “Ik ben opgewonden, Suzuka is mijn thuis-Grand Prix en mijn favoriete circuit”, zei hij in aanloop naar het raceweekend. “Maar tegelijkertijd ben ik erg jaloers dat de Formule E evenementen midden in Tokio kan organiseren.”

Stratencircuits

Wil de Visa RB-coureur dan nog meer stratencircuits aan de kalender toevoegen? “Ik wil de old school circuits zoals Suzuka en Spa zoveel mogelijk behouden”, verzekerde Tsunoda. “Ik weet dat stratencircuits nieuwe mensen aantrekken, maar tegelijkertijd willen we er niet te veel hebben. Ik denk dat de balans op dit moment goed is.” Veel nieuwe stratencircuits hebben onder de gevestigde Formule 1-fans een slechte reputatie. Er zijn immers maar weinig openbare wegen die zich lenen voor een F1-circuit, waardoor de races soms saai zijn in vergeleken met de wedstrijden op traditionele banen.

Tsunoda heeft in Japan ook nog even de kans gekregen om bij te kletsen met De Vries, die dit seizoen zijn rentree maakte in de Formule E. “Hij doet het dit jaar en vorig jaar zeker heel goed”, aldus de Japanner. “Hij is de auto nog aan het ontwikkelen, maar hij is nog steeds een zeer snelle coureur en zijn feedback is altijd geweldig.”

