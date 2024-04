Yuki Tsunoda mag dan de kleinste coureur op de grid zijn, zijn temperament maakt hem een gedogen tegenstander. Iedereen weet dat de Japanner niet op zijn mondje is gevallen, zijn inmiddels beruchte radioberichten staan bol van de scheldwoorden. Voor Tsunoda – die nog altijd wil bewijzen dat hij klaar is voor de sprong naar Red Bull – is het een uitdaging om kalm te blijven in de auto.

Voor veel experts is Tsunoda een van de grote verrassingen van het huidige seizoen. De jonge Japanner laat zien dat hij over de afgelopen drie jaar is gegroeid als coureur. Ook een ervaren teamgenoot als Daniel Ricciardo geeft hij het nakijken. Inmiddels durft Tsunoda openlijk te solliciteren naar een plekje bij Red Bull. Maar daarvoor zal hij ook moeten bewijzen dat hij kalm kan blijven achter het stuur, een van de grootste struikelblokken voor de Visa RB-coureur.

“Dat is wat ik moet verbeteren”, zei hij na afloop van de GP van Australië over zijn temperament in de auto. De Japanner wil koste wat het kost een kans krijgen van Red Bull en weet dat hij het schelden daarom moet beperken. “Zij (Red Bull, red.) moeten bepalen of ze me willen of niet. Ik ben voorlopig bezig met mijn zelfbeheersing, daarbuiten heb ik er alle vertrouwen in.”

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Volgens Yuki Tsunoda vergt het verrassend veel moeite om zijn rust te bewaren. “Ik wist niet dat het zoveel energie zou kosten om de team radio niet te gebruiken”, lachte hij. “Ik hem meer moeite met ontspannen dan met de g-krachten van de auto. Maar ik zal er heus aan gewend raken.”

