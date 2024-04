Het blijft een van de grote vraagstukken van dit prille seizoen. Hoe zit het met de line-up van Visa RB? Yuki Tsunoda rijdt teamgenoot Daniel Ricciardo er vierkant uit, maar voorlopig is er nog geen sprake van een deadline voor de Australische coureur. Voormalig wereldkampioen Damon Hill prijst een hongerige Tsunoda, maar ziet ook een Ricciardo die na 14 jaar te “kieskeurig” is geworden.

LEES OOK: Lawson voert druk op: ‘Als het niet bij Red Bull kan, dan maar ergens anders’

Hill wil vooral benadrukken dat Tsunoda grote stappen heeft gemaakt. “Het is een beetje triest om dit [verschil tussen de Visa RB-coureurs] te interpreteren als de schuld van Ricciardo”, legt hij uit in de F1 Nation podcast. “Tsunoda rijdt gewoon briljant! Ik denk dat hij met sprongen vooruit is gegaan.”

Voor Red Bull-adviseur Helmut Marko is het nog niet duidelijk wat hij aanmoet met Tsunoda en Ricciardo. De 80-jarige Oostenrijker zei eerder dat hij het liefst nóg een coureur in de VCARB01 zou zetten, om te kijken wat de verhoudingen nu echt zijn. “Is Tsunoda zo goed geworden, of Ricciardo zo slecht”, vroeg Marko zich af na de race in Melbourne.

LEES OOK: De commerciële waarde van Daniel Ricciardo: ‘Doorslaggevend in deal met Visa’

Kieskeurige Ricciardo

Volgen Damon Hill is Ricciardo na 14 jaar Formule 1 gewoon te veeleisend geworden. “Misschien is hij iets te kieskeurig over zijn auto”, oppert Hill. “Jonge coureurs stellen geen vragen, kijk maar naar Oliver Bearman. Ze krijgen één kans en ze rijden gewoon.” Bij een ervaren coureur als Ricciardo zit dat wellicht anders. “Sommmige coureurs hebben een bepaalde stijl. Ze hebben een specifieke set-up nodig in de auto, maar kunnen dat niet altijd krijgen.”

Hill denkt dat Ricciardo bij McLaren hetzelfde probleem had. “Hij voelde zich daar nooit op zijn gemak, hij was de hele tijd op zoek naar de juiste set-up”, aldus de oud-wereldkampioen. “Hetzelfde gebeurt nu bij Visa RB. Er zijn maar een beperkt aantal keren dat je dat kunt doen.” De 34-jarige Australiër verzekerde eerder dat de onzekerheid van zijn McLaren-jaren is verdwenen. Toch staat hij nog steeds puntloos op de zeventiende plek in het kampioenschap.

LEES OOK: Ricciardo ondanks matige resultaten tevreden met Visa RB: ‘Heel anders dan McLaren’

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je NU in de winkel of is hieronder digitaal te bestellen (met gratis verzending!)