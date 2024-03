Liam Lawson staart zich niet langer blind op een plek bij Red Bull of zusterteam RB. De reservecoureur wordt genoemd als vervanger van de teleurstellend presterende Daniel Ricciardo. Maar Lawson spreidt zijn kansen.

“Voor mij is het een droom om voor Red Bull te rijden, ik maak al meer dan vijf jaar deel uit van de Red Bull-familie. Als ik het voor het zeggen had, reed ik voor Red Bull of RB. Maar los daarvan is het sowieso een droom om Formule 1-coureur te worden. En als dat niet bij hen kan, dan maar ergens anders. Het lijkt me duidelijk dat ik dat dan ga proberen.”

Met zijn uitspraken voert Lawson de druk op Red Bull op in de discussie rond het stoeltje van Ricciardo. De Australische routinier moest het in de eerste drie races flink afleggen tegen teamgenoot Yuki Tsunoda, die gemiddeld meer dan vier tienden per ronde sneller is. De vraag is hoe lang Ricciardo zijn plek kan behouden, zeker met Lawson die maar wat graag de vervanger wordt.

Vorig seizoen was Lawson al eens vijf wedstrijden de vervanger van Ricciardo nadat die tijdens de Grand Prix van Nederland in Zandvoort zijn hand brak. De Nieuw-Zeelander maakte vervolgens indruk, reed in Singapore knap in de punten en toonde aan in de Formule 1 niet te misstaan. Het leverde echter geen plek op bij RB in 2024: dat team handhaafde het duo Tsunoda-Ricciardo.

