De door hem verfoeide sprintrace, beveiliging en de relatie met teamgenoot Sergio Pérez: het komt allemaal aan bod tijdens de traditionele mediasessie met Max Verstappen in aanloop naar de Grand Prix, in dit geval die van Mexico. “Social media is een giftige omgeving.”

Max Verstappen zet in Mexico geen stap zonder zijn bodyguards: twee potige mannen die ongewenste gasten bij hem uit de buurt moeten houden. Het is volgens de wereldkampioen niet uit angst, maar puur uit voorzorg. “Want ik voel me hier veilig en heb een geweldige ontvangst gekregen, zoals altijd eigenlijk”, bekent hij. “Ik vind het fijn hier weer te zijn.” Max Verstappen heeft wel vaker beveiliging op circuits, ook in Nederland. “In een paar landen is het gewoon heel druk in de paddock”, verduidelijkt hij. “Vorig jaar was het bijvoorbeeld heel lastig hier van de garage naar de hospitality te komen. Op deze manier is het voor mij wat makkelijker om te bewegen.”

De organisatie van de Mexicaanse GP heeft met #Racepect speciaal een campagne opgetuigd voor sportief gedrag en onderling respect op alle circuits en in de stadions, wereldwijd. Verstappen steunt het initiatief van harte. “Het is goed het bewustzijn bij mensen hiervoor te vergroten”, meent hij. “Checo en ik gaan goed met elkaar om. Natuurlijk wil je je teamgenoot verslaan, maar we respecteren elkaar en elkaars prestaties. In zijn algemeenheid kan het gedrag van fans op sommige plaatsen wel wat beter. Dit geldt trouwens voor meer sporten. Je eigen je favoriet steunen, maar ook de tegenstanders respecteren.”

Giftige omgeving

Verstappen zou het waarderen als er wat dat betreft meer gekeken zou worden naar wat er allemaal op de sociale mediaplatformen wordt gezegd en geschreven. Enige regulering zou in zijn optiek geen kwaad kunnen. “Ik zit zelf niet veel op social media, omdat het een giftige omgeving is. Mensen zonder gezicht kunnen zeggen en schrijven wat ze willen. Dat geldt niet alleen voor Formule 1, maar voor meerdere sporten.”

Een ander onderwerp dat bij hem net zoveel ergernis opwekt, is het sprintformat. Een week geleden in Austin deed hij zijn beklag daarover, in Mexico-Stad doet hij het op verzoek dunnetjes over. Van hem mag de sprintrace direct worden afgeschaft. Verstappen gelooft dat de diskwalificatie van Lewis Hamilton en Charles Leclerc vorige week bij de Amerikaanse GP (teveel slijtage aan de plank onder de auto, red) een gevolg is van het sprintformat.

“Kijk, niemand doet zoiets opzettelijk, wil met een illegale auto rijden. Maar dat ligt ook aan het sprintformat”, stelt Verstappen. “Je hebt één training waarin je alles goed voor elkaar probeert te krijgen. En als je verkeerd zit met je afstelling, kun je eigenlijk niks meer doen. Wat er vorige week is gebeurd, wil je niet zien. Ook niet ook niet voor hen als team. Dit zou niet gebeurd zijn, denk ik, als het een normaal weekend was geweest. Maar wel in een sprintweekend waarin alles tussen de training en kwalificatie snel moet.”

Laat het zoals het is

Mede naar aanleiding van zijn aanhoudende kritiek op het sprintformat werden er afgelopen week allerlei alternatieven als proefballon opgelaten. Omgekeerde grid, andere volgorde van de sprint shootout en kwalificatie… Niet doen, vindt Verstappen. “Waarom? Waarom moeten er steeds weer nieuwe regels bedacht worden om het spannender te maken? Als je goede races hebt, heb je dat niet nodig. Laat het zoals het is. In voetbal zijn de regels al honderd jaar hetzelfde. Ik denk dat ons product werkt als je ervoor zorgt dat de auto’s competitief zijn en de regels lange tijd hetzelfde blijven. Want dan komt het veld vanzelf dichter bij elkaar. Als er meer teams om de overwinning kunnen vechten, is dat spannend genoeg.”

Het is de spanning die hij bij een sprintnummer nooit ervaart. “Die race doet me niets”, herhaalt Verstappen. “Als ik over de streep kom, denk ik: oké, morgen is de echte race. Ik haal persoonlijk geen enkele voldoening uit het winnen van een sprintrace. Ze kunnen doen wat ze willen, maar ik vind het niet interessant.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Mexico 2023

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!