Met iets meer geluk had Fernando Alonso acht wereldtitels op zijn palmarès staan in plaats van de twee die hij nu heeft. Dat is althans de stellige overtuiging van Max Verstappen. “Het gaat erom dat je op het juiste moment de juiste beslissingen neemt.”

Eerder noemde Max Verstappen de 42-jarige Spanjaard van Aston Martin al eens in zijn persoonlijke top-vijf van beste F1-coureurs in de geschiedenis. Volgens hem had Fernando Alonso recordhouder kunnen zijn zelfs. Momenteel zijn Lewis Hamilton en Michael Schumacher recordhouders met allebei zeven wereldtitels.

“Fernando Alonso had acht wereldtitels kunnen hebben als hij wat meer geluk had gehad in zijn carrière door op het juiste moment de juiste beslissingen te nemen,” aldus Verstappen in een interview met het Spaanse El Mundo Deportivo. Hij wil er maar mee aangeven dat de beste coureur niet per definitie de meest succesvolle hoeft te zijn.

‘Fernando is een vechter’

Max Verstappen: “Nee, titels doen er niet toe. Mensen kijken altijd naar wie de meeste titels heeft gewonnen of wat dan ook en die zetten ze automatisch bovenaan de lijst. Maar het gaat niet alleen om de titels en dat geldt voor alle sporten. Is degene die zes Champions Leagues of één of twee World Cups heeft gewonnen de beste speler? Niet per se. Het is een teamprestatie die samen moet komen, en daarom vind ik dat Fernando zeker een van de beste coureurs uit de geschiedenis is. Want waar hij ook ging, hij was altijd heel erg snel.”

Verstappen vervolgt: “Maar je hebt het materiaal nodig om races te kunnen winnen en dat had hij helaas niet altijd. Fernando is een vechter. Hij is ook heel veelzijdig, want hij kan in veel verschillende auto’s rijden: Formule 1, Indy, Dakar, endurance. En hij is altijd snel geweest in alle disciplines. Dat is iets wat maar weinig coureurs kunnen.”

