Max Verstappen is duidelijk niet tevreden met zijn tweede plek tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Hongarije. In het interview na afloop van de sessie doet de Nederlander zijn beklag over hoeveel moeite hij dit weekend met de auto heeft gehad.

Het scheelde niet veel, maar Verstappen liep nipt pole position mis in Hongarije. Lewis Hamilton was slechts drie duizendste van een seconde sneller en wist daarmee zijn eerste pole position sinds 2021 te behalen. Ook Lando Norris wist gevaarlijk dicht in de buurt te komen van Verstappen: de McLaren-coureur zat nog geen tiende van een seconde achter Verstappen en kreeg zo de derde plek. Al met al niet een sessie waar de Red Bull-coureur heel blij mee is.

“Ik heb het hele weekend al moeite met de juiste balans vinden”, zegt een zichtbaar teleurgestelde Verstappen na de sessie. “Elke sessie had wat ups en downs. Vandaag ook weer voelde ik me totaal niet op mijn gemak in de bochten. Ik vond mijn eerste run in Q3 best goed, maar in de tweede voelde het weer niet prettig. Iedere keer als ik wat meer probeerde te pushen raakte ik de achterkant of de voorkant kwijt. We zijn natuurlijk nog steeds tweede, maar met hoe goed onze auto normaal gesproken is, moeten we gewoon eerste zijn. Tot nu toe doen we het niet goed dit weekend.”

Een slechte kwalificatie is natuurlijk vervelend, maar uiteindelijk worden de punten op zondag verdiend. Tot nu toe heeft Red Bull elke race dit seizoen weten te winnen. Verstappen zelf mocht acht van die overwinningen op zijn naam zetten. Met een nieuwe upgrade aan de auto en een tweede startplek ziet de race er alsnog veelbelovend uit voor de Nederlander.

“Het hangt een beetje van de temperatuur af”, redeneert Verstappen. “Het wordt waarschijnlijk best warm, dus dat maakt het moeilijker voor de achterbanden. Hopelijk stabiliseert het zich allemaal wat meer in de race, maar ik had liever wat meer plezier gehad tijdens de kwalificatie om er beter voor te staan. De upgrade werkt, maar we hebben het verder niet zo goed voor elkaar met de set-up. Vandaag zeker ging het alle kanten op en zaten we gewoon niet op het punt waar we willen zijn.”