Max Verstappen betwijfelt of hij de langzame bochten van het circuit van Monaco – die zijn RB20 vorig jaar al parten speelden – komend weekend de baas kan. In aanloop naar ‘het kroonjuweel’ benadrukte hij dat zijn huidige auto op dat gebied niet veel beter aanvoelt. Het belooft een ‘moeilijk’ weekend te worden voor de Nederlander, die zich vorig jaar – na een nieuwe processierace – tevreden moest stellen met de zesde plaats.

“Imola heeft ons een aantal goede ideeën gegeven over wat we nodig hebben van de auto, maar Monaco is een heel ander circuit”, zei Verstappen tegenover de media in het prinsdom. “Je kunt de auto niet zo afstellen als in Imola, want dan stuitert hij alle kanten op. Daarom is dit circuit nog steeds niet optimaal voor ons. Ik denk dat we dat allemaal weten. Je kunt dit seizoen zien dat we elke keer competitief zijn op circuits met snelle bochten, maar de rest is moeilijker.”

‘Zal niet makkelijk worden’

“Als je naar Imola kijkt, zie je nog steeds dat de langzaamste bochten niet ons sterkste punt waren”, lichtte hij toe. “We weten dat dit circuit (Monaco, red.) niet geschikt is voor onze auto, en dat is voorlopig niet veranderd”, aldus Verstappen. Met name de hobbels en de vele kerbs in het prinsdom kostten Red Bull vorig jaar veel tijd. Tijdens de winterstop zouden die problemen nog niet zijn verholpen.

“Om eerlijk te zijn voelde het tot nu toe niet heel anders dan vorig jaar”, gaf de viervoudig wereldkampioen toe. “Maar natuurlijk proberen we nog steeds wat dingen te vinden met de set-up, om de auto in ieder geval een beetje beter bestuurbaar te maken op circuits als deze.” Of Verstappen met zijn RB21 kans maakt op een derde overwinning in Monaco, valt nog te bezien. “Op dit moment is dat moeilijk te zeggen”, besloot hij. “We moeten afwachten hoe we morgen aan het weekend beginnen, inclusief het gevoel in de auto. Maar zoals ik al zei, het zal niet makkelijk worden, dat is zeker.”

