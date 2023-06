“Het ziet er goed uit.” Dat was in het kort het commentaar van Max Verstappen na afloop van de eerste vrije trainingen van de Grand Prix van Spanje. De Red Bull-coureur werd zowel in de eerste als de tweede vrije training overtuigend eerste.

Meer nog dan die positie bovenaan de tijdenlijst, was Verstappen te spreken over de balans in zijn RB19. “We hadden een erg goede dag. de auto zat in een goed window. Natuurlijk moet je hier en daar wat kleine aanpassingen maken, maar zowel in de short run als de long run ging het prima.”

Net als een aantal andere coureurs had ook Verstappen last van het stuiteren van de auto, vooral bij het aanremmen van bocht 10. “Het was niet zo heel erg eigenlijk. Het circuit is een paar jaar geleden opnieuw geasfalteerd en is nog steeds goed.”

‘Veel leuker om te rijden’

De grootste verandering aan het circuit dit jaar, is het in ere herstellen van de twee laatste bochten (13 & 14) richting start-finish. Een aantal jaar geleden werd daar een chicane aangelegd, maar die is nu weggehaald. Verstappen is te spreken over de aanpassing. “Ja, het is veel leuker om te rijden. Formule 1-auto’s komen over het algemeen beter tot hun recht op hoge snelheden dus voor mij zijn die laatste bochten nu veel beter. Ik heb geprobeerd er wat auto’s te volgen en dat zag er oké uit, dus ik ben positief verrast over de inhaalmogelijkheden daar.”