Hij moest er ‘de hele race voor pushen’, maar na 72 ronden zorgde Max Verstappen weer voor een enorme oranjewolk boven Zandvoort door de zege te pakken en daarmee opnieuw een grote stap te zetten richting zijn tweede wereldtitel.

Verstappen kon Charles Leclerc in de beginfase van de race niet echt van zich afschudden, maar had na de eerste reeks pitstops genoeg ademruimte. Wel namen de kopzorgen toe door Mercedes, dat het op een éénstopper leek te gokken. Door safetycarfases richting het einde van de race kon Verstappen echter pareren en er alsnog met de zege vandoor te gaan.

“Het was geen rechttoe rechtaan race”, blikt Verstappen terug. “We moesten de hele race pushen en met de safetycar en virtuele safetycar waren er vraagtekens over wat de juiste beslissingen waren, maar het pakte erg goed uit”, lacht de Nederlander. “Op de zachte band hadden we weer een geweldige pace.”

De safetycar door de gestrande Alfa Romeo van Valtteri Bottas kwam voor Verstappen niet slecht uit. “Voor de safetycar voelde het wel goed om tot het einde te gaan op de harde band, al waren we een beetje langzamer. Toen kwam de safetycar en toen had ik het gevoel dat we het niet tot het einde zouden volhouden, dus gingen we naar de zachte band.”

“Ik zakte toen terug tot de derde plek”, vervolgt Verstappen. “Daarna maakte ook Russell een pitstop. Ik had een goede run bij de herstart. Wij hebben wat meer topsnelheid, dat helpt bij het aanvallen in bocht 1. Vanaf dat moment hadden we weer een goede balans in de auto.”

Bij die herstart had Verstappen weinig moeite om Hamilton, op de mediums, te verschalken. “We hadden een goede run in de laatste bocht en je kon zien dat de slipstream behoorlijk sterk was en kwamen we voor hem terecht. Het is ongelofelijk om weer te winnen”, glundert de regerend wereldkampioen, die op zijn tweede titel afstevent met een voorsprong van 109 punten op Charles Leclerc.

Foto: Motorsport Images