De antwoorden zijn afgemeten. Max Verstappen is zichtbaar not amused na de turbulente Mexicaanse GP waarin hij in totaal twintig seconden aan tijdstraf heeft gekregen voor ‘illegale’ manoeuvres. “Ik rijd zoals ik denk dat ik moet rijden.”

Wat gebeurde er eigenlijk niet in het eerste half uur op het Autódromo Hermanos Rodríguez? Crashes, gewaagde inhaalmanoeuvres en een hernieuwd duel tussen de twee titelpretendenten. Vooraf verwacht en ook gekregen. Net als een week eerder in Austin, waar de straf van Norris voor een ongeoorloofde inhaalmanoeuvre op Max Verstappen voor de nodige controverse zorgde.

In Mexico-Stad is het niet anders. Ditmaal is de wereldkampioen de klos, oordeelt de wedstrijdleiding. Voor twee incidenten met Lando Norris krijgt hij tien seconden straf. “Om heel eerlijk te zijn: twintig seconden is veel.” Vijf per overtreding is de standaard. “Laten we er volgend jaar twintig van maken”, klinkt het cynisch. “Maar ik ga er niet om huilen of mijn mening over geven. Het maakt me niet uit, ik heb er geen mening over. Uiteindelijk”, stelt hij, “spreekt iedereen toch altijd voor zichzelf. Kunnen de regels beter? Misschien wel, misschien niet. Ik rijd zoals ik denk dat ik moet rijden. Vorige week was dat in orde, nu niet. Prima, hoor. Het leven gaat door.”

Verstappen heeft, erkent hij, wel andere kopzorgen dan de twee straffen. “We zijn te langzaam. De racepace op de harde en medium banden is mijn grootste zorg. We zijn te langzaam, waardoor ik steeds in die (defensieve) positie kom.”

“De zesde plaats”, vervolgt hij is op zich prima. “Maar ik kon niet met de Mercedessen voor mij vechten, niet aanvallen, niet remmen. In Austin zag het er nog veelbelovend uit, hier was het zwaarder. Heel vreemd. Het hele weekend was (door de motorproblemen op vrijdag) saai, gewoon niet ideaal.”

De kans is groot, zo bevestigt Red Bulls adviseur Helmut Marko, dat Verstappen er een motorwissel zal nemen. Het zal hem eventueel een gridstraf van vijf plaatsen opleveren op een circuit waar het weer altijd onvoorspelbaar en inhalen ook mogelijk is. Een volgende krachtmeting met Norris ligt er op de loer. Het verschil in het wereldkampioenschap is na Mexico nog steeds 47 punten in zijn voordeel. “Hopelijk zijn we in Brazilië competitiever.”

