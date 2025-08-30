Een derde startplek waar hij naar eigen zeggen prima mee kan leven en veel lof voor het publiek; Max Verstappen keek zaterdag in Zandvoort goedgeluimd terug op de kwalificatie. “Ik had het beste gevoel in de auto tot nu toe dit weekend.”

Dat er op Oscar Piastri en Lando Norris geen maat zou staan, wist Verstappen in Zandvoort voorafgaand aan de kwalificatie al wel. “McLaren is nu eenmaal al het hele weekend snel. Maar wij hebben voor onszelf vandaag een stap voorwaarts gezet vandaag en dat is goed nieuws. Het was tot nu toe best lastig dit weekend, dus daarom ben ik heel blij met P3.”

Misschien dat het tot een stunt kan leiden in de race, gedragen door de oranje mensenmassa die er ook dit jaar weer is om de Nederlander te steunen. Het laat de regerend wereldkampioen niet onberoerd. “De energie die je van het publiek krijgt, is geweldig. Complimenten.”

