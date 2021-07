De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton is op Silverstone tot een eerste echte conflict gekomen. De twee kwamen bij de start van de Grand Prix van Groot-Brittannië in aanraking met elkaar en Verstappens race was direct voorbij. Op de boordradio was te horen dat Verstappen kreunde en moest ook met moeite uit de auto stappen.

Verstappen vertrok vanaf poleposition nadat hij zich op zaterdag tot polesitter had gekroond met de zege in de eerste sprintkwalificatie ooit. Hamilton had daarvoor nog op de vrijdag in de kwalificatie de eerste startplaats voor die sprintkwalificatie veroverd, maar zag Verstappen er zaterdag met de zege vandoor gaan na een bliksemstart.

In de eerste ronde van de Britse Grand Prix ging het echter al fout tussen de twee. Na een wereldstart voor Hamilton reden de twee constant zij-aan-zij, maar in Copse ging het volledig fout. Hamilton, die aan de binnenkant probeert in te halen, komt in de rechterbocht in aanraking met de rechter achterkant van de Red Bull. De Nederlander knalde er met volle snelheid af na contact met de thuisheld.

Op de boordradio is te horen dat Verstappen kreunde van de pijn, maar kon wel zelf uit zijn Red Bull stappen, al ging dat wel met veel moeite gepaard. Volgens Hamilton was het Verstappens fout: “Ik lag voor, Bono!”, riep hij naar engineer Peter Bonnington. “Hij stuurde gewoon op me in. Ik zat vóór hem in die bocht”, legt Hamilton uit. Hij vraagt daarna wel nog hoe het met Verstappen gaat.

Op de radio tussen de teams en de FIA laat Red Bull-teambaas Christian Horner weten dat hij vindt dat het volledig Hamiltons schuld is. “Hij zat er bij lange na niet naast in die bocht. Die bocht was van Max, de volledige schuld ligt bij Hamilton die daar geen plaats had. Dit was een enorme crash. Gelukkig liep hij ongeschonden weg. Ik hoop dat je dit op gepaste wijze afhandelt”, zei hij aan Michael Masi, de wedstrijdleider. Horner gaf na het incident bij een interview aan dat de impact van de crash 51G was.

Het incident tussen de twee coureurs wordt onderzocht door de stewards. De race is stilgelegd vanwege het incident: de bandenstapels moeten hersteld worden.