Max Verstappen reed een dominante race in Monaco, maar hij was niet foutloos. Zeker in de laatste verregende fase van de race maakte Verstappen een paar kleine foutjes. Desondanks vertraagde de racewinnaar geen moment, ook al had hij een voorsprong van bijna twintig seconden op nummer twee Fernando Alonso. Formule1.nl vroeg hem na afloop van de race of hij niet beter iets voorzichtiger had kunnen doen gezien zijn ruime voorsprong.

“Dat vroeg mijn engineer me ook al”, antwoordt Verstappen. “Maar wanneer je een bepaald ritme hebt, kan je daar beter aan vasthouden. Ik denk dat ik een keer de muur aantikte. Ik dacht dat ik meer ruimte had, maar toen raakte ik de muur… die ruimte had ik dus blijkbaar niet. Maar het was verder prima. Het is beter om je ritme te houden en je goed te voelen, dan langzamer te gaan en daarmee uit je zone te raken. Je banden worden dan ook kouder, dat wil je ook niet. Ik besloot dat het beter was om door te gaan zoals eerder. Ik zat lekker in de zone.”

