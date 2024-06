Max Verstappen heeft er eerder bij Red Bull GmbH op aangedrongen om de oude Österreichring te laten herleven. De baan stond ooit te boek als het snelste circuit op de Formule 1-kalender, maar werd in 1996 ingekort tot de huidige Red Bull Ring.

Bij de modernisering van het circuit werden fameuze snelle bochten als Tiroch, Bosch, Rindt aangepast of geschrapt.

“Ik heb Red Bull gevraagd om te proberen het terug te brengen naar hoe het vroeger was. Een iets snellere eerste sector zou heel gaaf zijn, maar ik denk niet dat dat op dit moment mogelijk is”, vertelde Verstappen over de thuisbaan van zijn team Red Bull.

Als racepurist pur sang heeft hij vaak oude beelden teruggekeken. Verstappen: “Ik heb echt coole onboards gezien van vroeger. Ik denk dat het nu natuurlijk nog steeds een heel mooi circuit is, maar ik denk dat het over het algemeen nog beter zou zijn als je die eerste sector gewoon helemaal zou hebben met de snelle bochten, want dan heb je eigenlijk maar één langzame bocht. Maar het is ook nu een coole lay-out.”

Snel polerondje Nelson Piquet

De hoge snelheden waren een belangrijk punt van zorg op de oude Österreichring. Ter illustratie: in 1987 veroverde Nelson Piquet pole position met een gemiddelde snelheid van 256,621 kilometer per uur. In die tijd was alleen het polerondje op Silverstone een fractie sneller.

De moderne lay-out is 1,5 kilometer korter dan het oude circuit. Verstappen noemt het een voordeel dat de huidige baan een goed uitzicht biedt voor toeschouwers.

Verstappen: “Wat ik het leukst vind, is dat de fans veel van het circuit kunnen zien wanneer ze op een tribune zitten. En ik denk dat dat het een speciale sfeer geeft, omdat het voelt alsof je een beetje meer in een soort arena zit. Om te racen en naar de race te kijken, is het zeker een van de beste circuits op de kalender.”

De lay-out van de oude Österreichring

