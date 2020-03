Verstappen dominant in simraces Team Redline op Barcelona

Max Verstappen heeft woensdag de beide races in het Real Racers Never Quit-simracekampioenschap gedomineerd. De Nederlander won de beide wedstrijden op het virtuele circuit van Barcelona met gemak.

De virtuele variant van het circuit waarop Verstappen in het echt niet alleen zijn eerste Grand Prix won, maar ook talloze testkilometers heeft afgelegd, heeft duidelijk geen geheimen voor Verstappen. Hij vertrok allebei de wedstrijden van pole, sloeg tot twee keer toe een gaatje bij de start en wist dat vervolgens gestaag uit te bouwen. Zijn overwinningen kwamen eigenlijk geen moment serieus in gevaar.

In een veld met verder Lando Norris, Juan Pablo Montoya, Giedo van der Garde en Stoffel Vandoorne aan de start, was Verstappens landgenoot Larry ten Voorde zijn meest geduchte rivaal: de Nederlander, in het echt coureur in de Porsche Cup, finishte de beide races als tweede. Daniel Juncadella finishte race één als derde. Verstappen gaat na drie zeges uit vier races ruim op kop in het kampioenschap.

Foto: Instagram/@MaxVerstappen1