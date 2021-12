Negen van de tien teambazen hebben Max Verstappen verkozen tot de beste coureur van het seizoen 2021. De kersverse wereldkampioen heeft daarmee Lewis Hamilton van de eerste plaats gestoten.

Elk jaar stellen de teambazen voor Autosport een top tien van de beste coureurs van het seizoen samen. Net als in de Formule 1 krijgt de nummer één 25 punten terwijl de nummer tien één puntje krijgt. De afgelopen jaren waren het steeds Lewis Hamilton en Max Verstappen die in de top twee stonden, met elke keer weer Hamilton als nummer één bij de teambazen.

Dit seizoen zijn de rollen omgedraaid. Verstappen kreeg van de negen teambazen – Ferrari-teambaas Mattia Binotto was de enige die ontbrak – in totaal 188 punten tegenover de 174 punten die Hamilton kreeg. Daarmee stonden de twee hoofdrolspelers van dit seizoen ook ruim boven de nummer drie: Lando Norris kreeg 100 punten van de teambazen. De Britse McLaren-coureur is vier plaatsen gestegen in het klassement ten opzichte van 2020.

Carlos Sainz steeg ook vier plaatsen en kreeg 70 punten waardoor hij vierde staat, achter zijn oud-teamgenoot. Fernando Alonso (63) werd vijfde, gevolgd door Charles Leclerc (58), Pierre Gasly (56), George Russell (44), Valtteri Bottas (43) en Esteban Ocon (41).

Opvallend is dat de nummer vier van 2020, Daniel Ricciardo, niet meer in de top tien te vinden is. De Australiër kende een lastig seizoen bij McLaren, maar schreef wel de Grand Prix van Italië op zijn naam. Ook Sergio Pérez, de nieuwe teamgenoot van Verstappen, ontbreekt in de top tien.

