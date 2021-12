Max Verstappen heeft de Formule 1 ‘in zijn eentje van de vergetelheid gered’, denkt oudgediende Graham Watson. De Nieuw-Zeelander, die Verstappen bij Toro Rosso van dichtbij meemaakte, denkt dat de Nederlander zelfs meer losmaakt dan Michael Schumacher in zijn gloriejaren deed.

Watson, die al sinds halverwege de jaren negentig in de Formule 1 werkt, ziet wel een overeenkomst tussen de ‘Schumacher-jaren’ en de manier waarop Verstappen de Formule 1 nu nieuwe energie en nieuw elan geeft. “De overstap van Max naar Red Bull, valt wel te vergelijken met die van Schumacher naar Ferrari”, stelt hij in de special ‘Het kampioensjaar van Max’ van FORMULE 1 Magazine.

“Schumacher maakte de Formule 1 destijds immens populair. Kijk maar eens naar oude beelden van Hockenheim en Spa: volle tribunes met vlaggen van Schumacher.” Zo’n hype is sindsdien niet meer gezien. Maar: “Ik denk dat Max de Formule 1 van de vergetelheid heeft gered. Want hij brengt dezelfde intensiteit en belangstelling. Mensen komen voor hem massaal naar Oostenrijk en Spa en eigenlijk overal naartoe. Dat heb ik zelfs in de tijd van Schumacher niet gezien.”

Lees ook: Coulthard prijst Verstappen: ‘Weet nieuwe fans naar circuit te trekken’

Verstappen, denkt Watson, ’trekt een heel nieuw publiek naar de Formule 1′. Door zijn spectaculaire manier van rijden én zijn karakter. “Lewis Hamilton is heel talentvol, maar is bij zoveel dingen betrokken dat mensen zich afvragen: is hij nou Formule 1-coureur of niet? Hij wordt met zoveel dingen geassocieerd. Ik zeg niet dat wat hij doet verkeerd is, maar Lewis Hamilton is een merk. Max Verstappen is Formule 1-coureur, en dat zal ook niet veranderen.”

Lees ook: Jos Verstappen: ‘Ik wilde Max ‘maken’, hem gewoon zoveel mogelijk leren’

Bestel het dubbeldikke kampioensnummer van FORMULE 1 Magazine hier en krijg hem gratis thuisbezorgd. In deze special lees je het complete interview met Watson én exclusieve interviews met Jos Verstappen en Christian Horner. Verder staat het nummer vol met unieke foto’s en nog veel meer!