Na het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Juha Miettinen (66) gisteravond, ging het raceweekend op de Nordschleife vanochtend weer verder. Op een verregend circuit kwam Max Verstappen, samen met teamgenoot Lucas Auer, weer in actie. Meer dan een 32ste plaats leverde dat niet op, maar met de topkwalificatie nog in aantocht is de kans op pole nog niet verkeken.

Net als een etmaal geleden, zat ook ditmaal Lucas Auer als eerste in de #3 Verstappen Racing. De wedstrijdleiding bestempelde de tweede kwalificatie van het weekend als een ‘natte sessie’, nadat het afgelopen nacht op de Nordschleife had geregend. Auer reed in zijn eerste snelle ronde meteen naar de tweede tijd, 9:12,204. Na deze nog wat aangescherpt te hebben naar 9:12,173, was het de beurt aan Verstappen zelf.

De Nederlander was de eerste coureur van de sessie die onder de negen minuten dook, en pakte voorlopige pole met een 8:58,834. Hij was daarmee tien seconden sneller dan de voorlopige nummer twee, maar niet lang daarna doken de #45 Ferrari en de #23 BMW onder de tijd van de Nederlandse wereldkampioen. De baan droogde vervolgens op, waardoor al gauw de ene na de andere bolide een snellere tijd kon neerzetten dan Team Verstappen. De viervoudig wereldkampioen bleef in de garage, en eindigde de sessie zo op plaats 32.

Topkwalificatie

Dat heeft echter nog geen gevolgen voor de startopstelling van de tweede kwalificatierace later vandaag. Deze wordt pas in de topkwalificatie bepaald, die om 10:40 uur van start gaat. Tijdens deze kwalificatiesessie krijgt ieder team één ronde om een snelle tijd te rijden.

