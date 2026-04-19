Verschrikkelijk nieuws vanaf de Nürburgring gisteravond: coureur Juha Miettinen (66) kwam om het leven na een ernstig ongeluk in de beginfase van de wedstrijd. De westrijdleiding besloot daarop de race te staken. Max Verstappen reageerde op het dodelijke ongeval: ‘Motorsport is iets waar we allemaal van houden, maar op dit soort momenten herinnert het er ons aan hoe gevaarlijk het kan zijn’.

De 24h Nürburgring Qualifier werd gisteravond door verschrikkelijk nieuws onderbroken. In de beginfase van de race, 25 minuten na de start van de geplande 4-uursrace, werd de wedstrijd stilgelegd door een incident in het Kolstertal-gedeelte. Een auto lekte olie op de baan, waardoor het circuit spekglad werd. Zeven auto’s waren bij het incident betrokken. Een lange periode van onzekerheid volgde.

Statement organisatie

Om 20:00 uur maakte de organisatie achter de NLS-races bekend dat coureur Juha Miettinen was overleden. “De eerste race van de ADAC 24h Nürburgring Qualifiers is overschaduwd door een tragisch incident waarbij een coureur om het leven is gekomen”, zei de organisatie in een statement. “In de openingsfase van de wedstrijd vond een zware crash plaats waarbij zeven auto’s betrokken waren.”

Het statement gaat verder: “Na de botsing besloot de wedstrijdleiding de race direct stil te leggen om hulpdiensten de ruimte te geven voor reddings- en bergingswerkzaamheden. Ondanks de snelle inzet van de hulpdiensten kon het leven van Juha Miettinen, coureur van de BMW 325i met startnummer 121, niet worden gered. Hij overleed in het Medical Centre nadat reanimatiepogingen geen succes hadden. Als gevolg van het incident is besloten de race op zaterdagavond niet meer te hervatten. De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft laten weten dat de gedachten van alle betrokkenen uitgaan naar de familie en naasten van Miettinen.”

Verstappen reageert

Max Verstappen was op dat moment ook aanwezig op de Nürburgring. De Nederlander zou later in de race in actie komen. Verstappen wilde zo ervaring opdoen met in het donker rijden op de Nordschleife. “Geschokt door wat er vandaag is gebeurd”, plaatste Verstappen op zijn Instagram. “Motorsport is iets waar we allemaal van houden, maar op dit soort momenten herinnert het er ons aan hoe gevaarlijk het kan zijn. Mijn oprechte deelneming aan Juna’s familie en geliefden.”

