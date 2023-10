De aanstaande derde wereldtitel betekent dat Max Verstappen toe zal treden tot een bijzonder gezelschap F1-coureurs. Maar hoe verhoudt zijn succes zich tot dat van andere drievoudig kampioenen? “Die vergelijkingen kun je niet maken, elk tijdperk is anders”, zei de Nederlander donderdagavond in de paddock in Qatar. Lewis Hamilton, ervaringsdeskundige, viel hem bij.

“Iedereen is goed op zijn eigen manier, niemand is hetzelfde”, sprak Verstappen toen hem werd gevraagd naar het rijtje drievoudig kampioenen (Jack Brabham, Jackie Stewart, Niki Lauda, Nelson Piquet en Ayrton Senna) waartoe ook hij gaat behoren. ”Andere tijden”, vervolgde de Nederlander. “Dat is ook het fijne aan de sport, die ontwikkeling. Maar het is dan niet eerlijk om mensen met elkaar te gaan vergelijken.”

Hamilton, zelf zevenvoudig kampioen, sprak even later bij een persbijeenkomst van Mercedes woorden van soortgelijke strekking. De Brit weigerde bijvoorbeeld desgevraagd Verstappen te rangschikken. “Dat Max zijn derde titel wint, is mooi voor hem en zijn team. Ze verdienen het, ze zijn de beste op dit moment. Maar hem ‘ranken’ ten opzichte van anderen, dat kan ik niet. Dat gaat ook helemaal niet in deze sport.”

Sportman van het Jaar

En evenmin in vergelijking met ándere sporten, voegde Verstappen daar nog aan toe. Hij wees op de verkiezing voor Sportman van het Jaar, een eretitel die hem al drie keer te beurt viel. Verstappen nam het donderdagavond juist op voor hardwerkende sporters die die prijs níet winnen. Omdat ook hierin volgens hem vergelijkingen tussen atleten en hun prestaties niet fair zijn.

“Het zou er niet over moeten gaan welke prestatie beter is, we zouden juist alle successen moeten vieren. Ik vind het oneerlijk dat er mensen zijn die heel veel moeite doen voor hun sport, daarin ongelooflijke resultaten boeken en daar niet altijd de waardering voor krijgen die ze verdienen. Alleen maar door één stomme prijs die maar is weggelegd voor één persoon. Laten we blij zijn met alle prestaties van iedereen in een heel land.”

